Je kunt het maar beter geloven.

Ted Lasso staat op het punt het veld weer te betreden wanneer de Apple TV+-serie terugkeert voor seizoen drie op 15 maart. Te midden van geruchten dat de show zou eindigen met een hattrick, Jason Sudeikis en de cast plaagde dat het misschien nog niet het einde is van AFC Richmond.

“Ik denk dat we voldoende getalenteerd schrijverspersoneel hebben, een ongelooflijke cast, een geweldige productie- en postproductieploeg”, onthulde Jason exclusief aan E! Nieuws’ Keltie Ridder bij de première op 7 maart. “Ze hebben absoluut het vermogen en er zit nog genoeg water in die spons om eruit te persen.”

In navolging van zijn eerdere gevoelens over de originele boog van drie seizoenen, vervolgde hij: “Ik weet alleen dat het verhaal dat we wilden vertellen en het verhaal dat we vertellen, dat is wat we hier vanavond vieren. Wat gebeurt er daarna , ik zal het pas weten als dit allemaal gedaan is.”

Terwijl Jasons co-ster Hannah Waddingham gaf toe dat ze ook niet wist wat de toekomst in petto heeft voor haar personage Rebecca, ze bood wel een voorbehoud op de rode loper: ze zal geen spin-off doen zonder haar Ted.

Seizoen drie volgt het voetbalteam terwijl ze verder gaan zonder wonderkind Coach Nate (Nick Mohamed), die hen heeft verraden ten gunste van een andere club – niet minder in handen van de doortrapte voormalige eigenaar van Richmond. De nieuwe reeks afleveringen zal het eerste verhaal afronden dat de schrijvers vanaf het begin wilden vertellen, zoals eerder gesuggereerd door Brett Goldstein.