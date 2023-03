Tecno heeft zojuist de Spark 10 Pro onthuld – een vervolg op de Spark 9 Pro van vorig jaar met een beter scherm. Het nieuwe model heeft een groter 6,8-inch IPS-lcd-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz, vergeleken met 6,6-inch 60 Hz voor het oudere model (beide hebben een resolutie van 1.080 x 2.460 pixels, 20,5:9). Ook heeft de 10 Pro voor het eerst op een Spark een glazen achterkant, iets dat meestal is gereserveerd voor premium-eenheden zoals de Phantoms.

Het bedrijf noemt dit “slijtvast Starry Glass” zonder merknamen te specificeren. Het “sterren” -gedeelte is te wijten aan het gespikkelde uiterlijk – de telefoon wordt geleverd in Starry Black en Pearl White.









Tecno Spark 10 Pro in Pearl White en Starry Black

Afgezien van het scherm, brengt de nieuwe Tecno Spark 10 Pro ook een iets verbeterde chipset, de Helio G88 (hoger dan de G85, die geen FHD + @ 90Hz-schermen aankon). Tecno laadde het op met 8 GB RAM (plus tot 8 GB virtueel RAM) en 256 GB ingebouwde opslag. Het beeldscherm en de chipset doen denken aan de Camon 18, hoewel de basisconfiguratie daarvan slechts de helft van de geheugencapaciteit had met 4/128 GB. De Spark heeft trouwens een speciaal microSD-slot.

De Spark heeft ook een betere camera aan de voorzijde, een 32MP-eenheid met een ingebouwde flitser (hetzelfde als op de oudere Spark 9 Pro, maar beter dan de 16MP-eenheid op de Camon). De achteruitrijcamera heeft een 50 MP hoofdeenheid met Super Night-modus en 3D LUT’s om snel de stijl van je foto’s aan te passen, plus een niet-gespecificeerde helper (hoogstwaarschijnlijk een dieptesensor).

Net als zijn broers en zussen heeft de 10 Pro een batterij van 5000 mAh met 18 W opladen via de USB-C-poort met behulp van de meegeleverde kabel en adapter.

Dit is een dual SIM 4G-telefoon met NFC en FM-radio aan boord, dankzij de 3,5 mm koptelefoonaansluiting aan de onderkant. Er is een vingerafdruklezer ingebed in de aan / uit-knop aan de zijkant.

De Tecno Spark 10 Pro komt later deze maand beschikbaar, de prijs is nog onbekend. De telefoon start standaard met Android 13 en HiOS 12.6.

Bron | Via