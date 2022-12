Tecno Phantom X2 Pro im Test

Einführung

Tecno ist eine der Marken, die der chinesische Technologieriese Transsion für seine Märkte in Übersee verwendet – und vor allem in Afrika. Die Marke ist wahrscheinlich am bekanntesten für ihre Camon-Serie – eine Art Flaggschiff-Linie mit klarem Fokus auf das Kameraerlebnis. Es gibt jedoch auch die Phantom-Linie, die mehr oder weniger in eine eigene Einheit umgewandelt wurde. Eine, die darauf abzielt, echte Flaggschiff-Geräte und -Erfahrungen zu liefern.

Letztes Jahr kam der ursprüngliche Phantom X auf den Markt, und jetzt ist die Phantom X2-Serie da. Es hat zwei Modelle in seinen Reihen – das Vanilla Phantom X2 und das Phantom X2 Pro. Letzteres haben wir derzeit für die vollständige Überprüfungsbehandlung im Büro.

Das Phantom X2 Pro ist ein echtes Premium-Gerät, von seinem auffälligen und ergonomischen Unibody-Design über seine Flaggschiff-Innenausstattung mit einem MediaTek Dimensity 9000-Chipsatz, seinem großen Akku bis hin zur ausfahrbaren Porträtkamera mit Spotlight-Funktion.

Tecno Phantom X2 Pro Specs im Überblick:

Körper: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm, 201 g; Glasfront (Gorilla Glass Victus), Metallrahmen, Kunststoffrückseite.

164,6 x 72,7 x 8,9 mm, 201 g; Glasfront (Gorilla Glass Victus), Metallrahmen, Kunststoffrückseite. Anzeige: 6,80″ AMOLED, Auflösung 1080x2340px, Seitenverhältnis 19,5:9, 379ppi.

6,80″ AMOLED, Auflösung 1080x2340px, Seitenverhältnis 19,5:9, 379ppi. Chipsatz: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm): Octa-Core (1 x 3,05 GHz Cortex-X2 & 3 x 2,85 GHz Cortex-A710 & 4 x 1,80 GHz Cortex-A510); Mali-G710 MC10.

MediaTek Dimensity 9000 (4 nm): Octa-Core (1 x 3,05 GHz Cortex-X2 & 3 x 2,85 GHz Cortex-A710 & 4 x 1,80 GHz Cortex-A510); Mali-G710 MC10. Erinnerung: 256 GB 12 GB LPDDR5X-RAM.

256 GB 12 GB LPDDR5X-RAM. Betriebssystem/Software: Android 12, HiOS.

Android 12, HiOS. Rückfahrkamera: Breit (Haupt) : 50 MP, F/1.9, PDAF; Teleobjektiv (einziehbarer 2,5-facher Zoom) : 50 MP, 64 mm, F/1,5, PDAF; Ultraweitwinkel : 13 MP, F/2.2, AF.

: 50 MP, F/1.9, PDAF; : 50 MP, 64 mm, F/1,5, PDAF; : 13 MP, F/2.2, AF. Vordere Kamera: 32 MP, (breit).

32 MP, (breit). Videoaufnahme: Rückfahrkamera : 4K@30/60fps, 1080p@30fps; Vordere Kamera : Ja.

: 4K@30/60fps, 1080p@30fps; : Ja. Batterie: 5160 mAh; 45W verkabelt.

5160 mAh; 45W verkabelt. Verschiedenes: Fingerabdruckleser (unter dem Display, optisch).

Das Phantom X2 Pro hat einen ausgeprägten Fokus auf Fotografie, was wir auf jeden Fall untersuchen werden. Es positioniert sich auch als umweltfreundliches Telefon mit einer bestimmten umweltfreundlichen Ausgabe des Geräts, bei der recycelte Meereskunststoffe für die Rückseite verwendet werden.

Insgesamt ist das Phantom X2 Pro ein abgerundetes Flaggschiff, das an keinem bestimmten Teil seines Datenblatts spart. Zu den weiteren Highlights gehören ein 6,8-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz, Dual-SIM-Unterstützung, ein 5160-mAh-Akku und ein schnelles Aufladen mit 45 W – alles in einem relativ kompakten Gehäuse untergebracht.

Auspacken des Tecno Phantom X2 Pro

Bevor wir uns mit dem Telefon selbst befassen, schauen wir uns zuerst die Verkaufsverpackung an. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die erhaltene Pressemappe mit der Einzelhandelsbox identisch sein wird, die die Benutzer erhalten. Das sollte man sich merken. Was wir bekommen haben, ist eine ziemlich große zweiteilige Pappschachtel. Ein sehr robuster, was toll zu sehen ist.

Im Inneren fanden wir neben dem Telefon, eingebettet in einer eigenen Halterung, auch ein 45-W-Ladegerät, ein passendes Typ-C-Kabel, eine Hartschalentasche mit Ständer und ein Paar gut aussehende Ohrhörer mit einem Inline-Mikrofon .

Insbesondere die Hülle sticht durch ihr Design hervor und ist eine Klasse besser als fast jede andere Hülle, die wir kostenlos mit einem Telefon gebündelt gesehen haben.