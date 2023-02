Vandaag heeft Tecno de Phantom V Fold aangekondigd – de eerste opvouwbare smartphone van het bedrijf, en het is een grote. Hier is een video met de belangrijkste functies om ons op weg te helpen.

De Tecno Phantom V Fold wordt geleverd in een genereus pakket. Je krijgt een coole aramidevezelhoes voor het achterpaneel met een ingebouwde standaard – een integraal onderdeel van elke opvouwbare telefoonhoes. Je krijgt ook een oplader van 45 W, wat meer is dan je tegenwoordig zou krijgen met een Samsung-vouwtelefoon.











Tecno koos voor een ontwerp in boekstijl voor zijn eerste opvouwbare telefoon. Maar het achterpaneel valt op tussen de opvouwbare panelen dankzij een uniek ontwerp van gerecycled plastic, vergelijkbaar met dat van de Phantom X2 Pro.

Het voelt gripvast in de hand en de ruwe textuur is een verademing naast de talloze verschillende glaspanelen die we gewend zijn. Een nadeel van het achterpaneel is dat er geen draadloos opladen in zit.

De Tecno Phantom V Fold zet de draad van bruikbaarheid voort en voelt stevig in de hand. Het is goed gebouwd en in gesloten toestand voelt het vergelijkbaar met een gemiddelde staaftelefoon met randen die iets taps toelopen naar een comfortabel en relatief dun frame.

Het frame zelf loopt taps toe aan de uiterste rand om een ​​dunne spleet voor je vingers mogelijk te maken wanneer je de Phantom V Fold open wilt wrikken.

Het omslagdisplay van de Tecno Phantom V Fold is een 6,42-inch 1080x2550px AMOLED, geschikt voor een variabele verversingssnelheid tot 120Hz. Het paneel is beter bruikbaar dan het smallere cover-display van de Galaxy Z Fold4.

Een ander gebied waar de Tecno opvouwbaar superieur is, is de ingebouwde batterij, een royale 5.000 mAh-eenheid.









De bediening is tweeledig

Het binnenste display is met 7,85 inch ook groter dan dat van de Galaxy Z Fold4. Het is ook een 120Hz AMOLED-paneel met een resolutie van 2000x2296px.

Het is gewoon een groter paneel dan dat van de Galaxy Z Fold4 en er past meer in. Maar standaard is de Phantom V Fold ingesteld op een iets grotere schaalfactor, wat betekent dat de gebruikersinterface iets groter is dan die van de Galaxy.

De vouw op de Tecno Phantom V Fold is niet zo opvallend als die van de Galaxy Z Fold4. Dat komt deels door de verschillende scharnierontwerpen.













De Tecno Phantom V Fold naast de Samsung Galaxy Z Fold4

De Phantom V Fold kan plat worden gesloten, terwijl de Galaxy Z Fold4 een kleine opening heeft waardoor stof en deeltjes in een zak kunnen binnendringen.

Qua ontwerp is de Tecno Phantom V Fold superieur aan de Galaxy Z Fold4. Maar hier zijn nuances voor. Het scharnier dat Tecno gebruikt, kan in geen enkele positie blijven zoals die op het opvouwbare blikje van Samsung.

Dan is er de waterbestendigheid van de Galaxy en het feit dat de Galaxy Z Fold4 met 263 g maar liefst 36 gram lichter is dan de 299 g Tecno Phantom V Fold.

Het valt niet te ontkennen dat de Tecno Phantom V Fold een zwaar apparaat is. Maar je krijgt letterlijk meer: ​​meer batterijcapaciteit en meer weergavegebied aan beide uiteinden.

Blijf in de buurt voor nog meer van de Tecno Phantom V Fold, binnenkort beschikbaar!