Dit is Tecno’s eerste opvouwbare – de Phantom V Fold.

Dit is meteen een grote opvouwbare telefoon. Met 299 g is het bijna de grootste. Het kan dat gewicht met ten minste drie goede redenen rechtvaardigen: beeldscherm, nog groter beeldscherm en batterij.











Tecno Phantom V-vouw

In gesloten toestand gebruik je het omslagscherm van de Tecno Phantom V Fold, een regelmatig brede 6,42-inch LTPO AMOLED met een resolutie van 1080x2550px. Het sluit af op 120Hz.

Open de Phantom V Fold up en je wordt begroet door een groter 7,85-inch 2000x2296px vouwscherm, dit ook een 120Hz LTPO-paneel. Het is een stuk groter dan het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold4, maar niet zo groot als die van de Xiaomi Mix Fold 2, Honor’s Magic Vs of vivo’s X Fold+.

Er zijn drie camera’s aan de achterkant van de Tecno Phantom V Fold – een 50 MP hoofdcamera, een 50 MP camera met 2x zoom en een 13 MP ultrabrede camera. De selfie-camera’s zijn 32 MP op het omslagscherm en 16 MP op het binnenscherm.

Voor verwerkingskracht is Tecno gegaan met de MediaTek Dimensity 9000+ – een 4nm-chipset, gevonden in de Oppo Find N2 Flip, die overeenkomt met de processor in de Snapdragon 8+ Gen 1 in de Galaxy Z Fold4.

Ten slotte heeft de Tecno Phantom V Fold een capaciteit van 5.000 mAh met 45 W bekabeld opladen (geen draadloze optie). Tecno zegt dat de Phantom V Fold in slechts 15 minuten 40% kan opladen en in 55 minuten volledig kan worden opgeladen.









De Tecno Phantom V Fold komt in Q2

De Tecno Phantom V Fold komt in het tweede kwartaal en wordt als eerste in India gelanceerd, beginnend bij INR 89.999 ($ ​​1.099) voor het 12/256GB-model en INR 99.999 ($ ​​1.222) voor het 12/512GB-model. Tecno zal een speciale aanbieding voor vroege vogels aanbieden, beginnend bij INR 79.999 ($ ​​979).