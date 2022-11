Technische Innovationen, die Ihnen bei der Behandlung von Herzinsuffizienz helfen können

Verschiedene Anwendungen. Sowohl Apple als auch Fitbit haben EKG-ähnliche Apps, mit denen Sie Ihren Herzrhythmus überprüfen können. (Ein Elektrokardiogramm oder EKG ist ein Test, der normalerweise in Ihrer Arztpraxis durchgeführt wird und die elektrische Aktivität Ihres Herzens misst.) Sie können einen unregelmäßigen Herzschlag oder eine erhöhte Herzfrequenz feststellen, was Ihnen bei der Diagnose und Behandlung Ihrer Herzinsuffizienz helfen kann . Erst neulich traf ich mich mit einer neuen Patientin mit Herzinsuffizienz, die mir erzählte, dass sie diagnostiziert wurde, nachdem ihre Apple Watch bemerkt hatte, dass ihre Herzfrequenz in den Himmel schoss. Zum Glück wurde ihre Krankheit in den frühen Stadien gefangen. Aber ohne sie wäre sie möglicherweise erst viel später diagnostiziert worden, weil sie keine anderen Symptome einer Herzinsuffizienz wie Atemnot, Schwellungen der Knöchel oder Beine oder Erschöpfung hatte.

Apps können Ihnen auch dabei helfen, die alltäglichen Aspekte Ihres Lebens zu verwalten. Eine App, Health Failure Storylines, die von der Heart Failure Society of America entwickelt wurde, ermöglicht es Ihnen, tägliche Vitaldaten wie Gewicht, Blutdruck und Herzfrequenz sowie Medikamente, körperliche Aktivität und sogar Ihre Stimmung aufzuzeichnen. Es hat auch einen Symptom-Tracker, der hilfreich sein kann, um herauszufinden, wie gut ein Medikament wirkt und ob es Nebenwirkungen verursacht.