De plotselinge ineenstorting van een vooraanstaande geldschieter in Silicon Valley heeft tech-investeerders en startups ertoe aangezet om hun financiële blootstelling en de impact op hun vermogen om te opereren te achterhalen, in een tijd waarin veel bedrijven al op de rand stonden van wijdverbreide ontslagen en minder toegang tot kapitaal in een onzekere economie,

Californische toezichthouders sloten vrijdag Silicon Valley Bank en plaatsten het onder controle van de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation. De FDIC treedt op als ontvanger, wat meestal betekent dat het de activa van de bank zal liquideren om haar klanten terug te betalen, inclusief deposanten en crediteuren.

De verhuizing sloot een verbluffende 48 uur af waarin onzekerheid over de liquiditeit van de prominente technologielener sommige startups ertoe bracht om geld op te nemen en ook de angst voor een besmettingsrisico voor de bredere financiële sector deed oplaaien.

Na de ineenstorting van de bank op vrijdag nam de onzekerheid in de startup-gemeenschap alleen maar toe.

“Nu de bank failliet is gegaan, wil ik gewoon weten wat er daarna gebeurt”, vertelde Ashley Tyrner, oprichter van het bezorgbedrijf FarmboxRx, aan CNN in een e-mail. “De FDIC dekt 250.000, maar ga ik mijn hele 8 cijfers terugkrijgen?”

Parker Conrad, de CEO en mede-oprichter van HR-platform Rippling, zei vrijdag dat zijn bedrijf heeft vernomen dat de loonlijsten van sommige klanten vertraging oplopen vanwege de ‘solvabiliteitsuitdagingen’ van de bank.

“Onze topprioriteit is om de werknemers van onze klanten zo snel mogelijk betaald te krijgen, en we werken daar hard aan op alle beschikbare kanalen, en proberen te leren wat de FDIC-overname betekent voor de betalingen van vandaag,” hij schreef op Twitter.

Arjun Sethi, een investeerder bij Tribe, getweet Vrijdag dat “op dit moment VC’s e-mails schrijven om SVB-blootstelling bekend te maken.” Ondertussen, Sam Altman, de CEO van OpenAi en voormalig president van startup accelerator Y Combinator, gezegd investeerders zouden moeten overwegen om “noodgeld aan uw startups aan te bieden die het nodig hebben voor de salarisadministratie of wat dan ook.”

Hij voegde eraan toe: “geen documenten, geen voorwaarden, stuur gewoon geld.”

Volgens berichten in de media en openbare berichten van durfkapitalisten zouden zelfs vóór de ineenstorting een aantal startups hebben overwogen om hun geld van de bank te halen.

Founders Fund, een invloedrijk durfkapitaalbedrijf opgericht door miljardair Peter Thiel, adviseerde naar verluidt zijn portefeuillebedrijven om geld van de bank te halen. (Een vertegenwoordiger van het Founders Fund weigerde het verzoek van CNN om commentaar). Tribe Capital drong er ondertussen bij bedrijven op aan om op te letten waar ze hun geld bewaren en hoe ze geld inzamelen.

“Elke bank met een bedrijfsmodel is dood als iedereen verhuist”, schreef Sethi in een memo aan oprichters, die hij deelde op Twitteren. “Aangezien het risico niet nul is en de kosten, is het beter om uw risico te diversifiëren, zo niet alles.”

Sethi drong er bij de oprichters op aan “uw vermogen bij de meest liquide traditionele banken te houden en geen onnodige risico’s te nemen”. Hij adviseerde oprichters ook “elke schuldlijn te bellen, alle primaire rondes te sluiten, het nu te doen en bereid te zijn concessies te doen.”

Maar tegen de tijd dat het bedrijf van Tyrner probeerde geld binnen te halen, was het te laat, zei ze.

“Het hele SVB-systeem lag eruit”, vertelde ze aan CNN. “We konden niet inloggen op onze accounts, konden met niemand contact opnemen, hun hulplijn ging over op een bericht dat de verbinding verbroken was of hing gewoon op… geen van onze accountvertegenwoordigers reageerde op telefoontjes of e-mails.”

Andere prominente durfkapitalisten hadden opgeroepen tot kalmte in een kennelijke poging om paniek te voorkomen. Mark Suster, een partner bij durfkapitaalbedrijf Upfront Ventures, drong er bij degenen in de VC-gemeenschap op aan om “zich in het openbaar uit te spreken om de paniek rond Silicon Valley Bank te onderdrukken”. Twitter-thread dat “klassieke ‘runs on the bank’ ons hele systeem pijn doen.”

Terwijl hij mensen aanspoorde om kalm te blijven, voegde hij eraan toe: “Ik weet dat sommigen al geld hebben opgenomen. Ik weet dat sommigen dit adviseren. Ik weet dat het eng is… Waar het om gaat is dat we geen massahysterie hebben of creëren.”

Villi Iltchev, een partner bij Two Sigma Ventures, zei op dezelfde manier dat zijn collega’s de bank zouden moeten “steunen”. “SVB is de belangrijkste kapitaalverschaffer van tech-startups en de grootste supporter van de gemeenschap”, zei hij in een tweeten. “Dit is het moment om hen te steunen.”

De zich snel ontvouwende gevolgen bij Silicon Valley Bank komen op een uitdagend moment voor de technologie-industrie. Stijgende rentetarieven hebben de gemakkelijke toegang tot kapitaal uitgehold, waardoor de waarderingen van startups enorm zijn gestegen en ambitieuze, geldverliezende projecten zijn gefinancierd. Venture-financiering in de Verenigde Staten is in 2022 met 37% gedaald in vergelijking met het jaar ervoor, volgens gegevens die in januari door CBInsights zijn vrijgegeven.

Tegelijkertijd hebben de bredere macro-economische onzekerheid en de angst voor een recessie sommige adverteerders en consumenten ertoe aangezet om hun uitgaven te beperken, waardoor de inkomstenbronnen van de sector worden aangetast. Als gevolg hiervan is de eens zo hoogvliegende technologiewereld in een seizoen van forse kostenbesparingen terechtgekomen, gekenmerkt door massale ontslagen en een hernieuwde focus op ‘efficiëntie’.

De situatie bij Silicon Valley Bank is mogelijk verslechterd doordat meer startups zich krap bij kas voelden en geld moesten opnemen. Nu dreigt de ineenstorting van de bank de cashcrisis en bredere turbulentie in de sector te verergeren.

In zijn post waarin hij suggereerde dat een reddingsoperatie nodig zou kunnen zijn, zei Ackman dat een “failure” van de Silicon Valley Bank “een belangrijke langetermijnmotor van de economie zou kunnen vernietigen, aangezien door durfkapitaal gesteunde bedrijven afhankelijk zijn van SVB voor leningen en het aanhouden van hun bedrijfskas.”

Ackman vergeleek de situatie van SVB met die van Bear Stearns, de eerste bank die instortte aan het begin van de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008. Maar deze keer broeit het probleem in de achtertuin van Silicon Valley.

– Allison Morrow van CNN heeft bijgedragen aan dit rapport.