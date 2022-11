Tech-News vom Freitag live: Alle Augen auf Twitter (wieder)

Es ist normalerweise kein gutes Zeichen, wenn alle auf Twitter über dasselbe reden, am allerwenigsten, wenn es Twitter selbst ist. Heute die Geschichte auf jedermanns Lippen Tweets ist das a viel der verbleibenden Mitarbeiter von Twitter haben das Unternehmen verlassen, nachdem das Ultimatum von Elon Musk am Donnerstagabend abgelaufen war, das verlangte, dass die Mitarbeiter „lange Stunden mit hoher Intensität“ oder GTFO arbeiten sollten.

Nun, GTFO ist genau das, was Hunderte von Twitters verbleibenden Mitarbeitern tun. Nun stellt sich die Frage, wie klein die Belegschaft des Unternehmens werden darf, bevor es grundsätzlich nicht mehr in der Lage ist, den Dienst am Laufen zu halten.