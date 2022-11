Tech-Mitarbeiter sehen sich einer neuen Realität gegenüber, während Talentkriege zu Pink Slips werden

In diesem Frühjahr bekamen Google-Mitarbeiter in der Bay Area ein privates Lizzo-Konzert, um ihre Rückkehr ins Büro einzuläuten. Jetzt reduziert das Unternehmen gesellschaftliche Zusammenkünfte und stellt weniger ein. Meta-Plattformen Inc., bekannt für einst verschwenderische Vergünstigungen wie kostenlose Wäscherei, begann diese Woche mit dem Abbau von 11.000 Stellen und sagte, dass einige der verbleibenden Arbeitnehmer sich die Schreibtische teilen müssen.

Für Mitarbeiter großer Technologieunternehmen, die lange Zeit zu den begehrtesten Arbeitnehmern in der Wirtschaft gehörten, verlief der Abstieg schnell. Viele Mitarbeiter, die an Jobs mit sechsstelligen Gehältern, satten Eigenkapitalpaketen und bequemen Annehmlichkeiten gewöhnt sind, sehen sich jetzt zum ersten Mal mit Personalabbau konfrontiert, zusammen mit schrumpfenden Nettovermögen, da die Aktien während einer holprigen Phase für Big Tech fallen.