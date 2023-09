Der Abriss des Huawei Mate 60 Pro sorgte bei Politikern und Unternehmen für Kopfzerbrechen: Wie hat Huawei es geschafft, an einen 5G-fähigen 7-nm-Chipsatz zu kommen? Unter den aktuellen Sanktionen sollte dies nicht möglich sein. Und doch ist es hier.

Hier ist nun ein weiteres Teardown des Telefons, dieses Mal auf Englisch statt auf Chinesisch. Nicht, dass es die Situation klarer macht. Hier ist das Motherboard des Telefons freigelegt:

Das Huawei Mate 60 Pro-Motherboard

Den HiSilicon Kirin 9000s-Chipsatz selbst sieht man nicht, stattdessen sieht man die SK Hynix RAM-Chips, die darüber sitzen. Diese sind selbst ein Rätsel, und SK hat eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wie genau diese in das Mate 60 Pro gelangt sind (das Unternehmen gibt an, dass es seit den Sanktionen im Jahr 2020 nicht mehr an Huawei verkauft hat).

Wie auch immer, Sie haben es vielleicht erwischt PBKrezensionen Der Falltest zeigte, wie widerstandsfähig das Glas des Kunlun 2 von Huawei ist – was gut ist, denn das 6,82 Zoll große LTPO-AMOLED-Display des Telefons ließ sich nur sehr schwer entfernen und wurde dabei irreparabel beschädigt.

Letztendlich erhielt das Huawei Mate 60 Pro eine Reparaturfähigkeitsbewertung von 5/10. Das Entfernen des Displays ist ein notwendiger Schritt für den Zugriff auf das Innenleben und erschwert den Austausch der meisten Dinge.

Schauen Sie sich das vollständige Teardown-Video unten an:

