Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ist im Urlaub. glücklich. So kann ihm über die Staatskanzlei mitgeteilt werden, dass er für eine Stellungnahme zur heiß diskutierten AfD-Aussage von Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview leider nicht zur Verfügung steht. „Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, sonst ein Virtuose im Umgang mit zwei Mobiltelefonen gleichzeitig und sonst rund um die Uhr mit der Materie vertraut, müsste seinen Urlaub mit Frau und Tochter auf einer sehr einsamen Pazifikinsel verbringen, um das Geschehen in seiner Partei zu verpassen“, lästerte am Dienstag Landtagskorrespondent Tobias Blasius, der gerade eine Wüst-Biografie fertiggestellt hat.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wo Wust auch sein mag – seine beiden Handys hatte er offenbar noch gut im Griff. Denn wenige Stunden nach der Ausstrahlung des Merz-Interviews mit den fatalen Sätzen zur Zusammenarbeit der CDU mit der AfD auf kommunaler Ebene widersprach NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am frühen Montagmorgen im Deutschlandfunk.

Reul stellt klar: Keine Zusammenarbeit mit der AfD, nirgends

Reul, der am ersten Tag nach seinem Urlaub wieder im Dienst war, stellte klar: „Eine Zusammenarbeit ist für mich ausgeschlossen, egal auf welchem ​​Niveau.“ Der neue NRW-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schlug in die gleiche Kerbe – und nahm zumindest den Versuch von Merz auf, die Debatte noch einmal einzufangen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Punkt, Ende, Ende? Nein. Innenminister Reul legte an seinem zweiten Arbeitstag nach. Die Aussagen von Merz seien „irreführend“ gewesen und hätten „zu Problemen geführt“, sagte Reul am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Seine bittere Analyse: „Die Leute müssen wissen, warum wir die AfD problematisch finden. Wenn die Leute merken, was für ein Wirbel im Moment herrscht, sagen die Leute ‚Ja, Gott, das können sie nicht‘. Und dann wählen sie die AfD.“

Die Aussagen von Friedrich Merz waren irreführend und führten zu Problemen. Herbert Reul (CDU), NRW-Innenminister

Auf die Frage, ob Merz noch der Richtige für den Posten des CDU-Vorsitzenden sei, antwortete Reul halbwegs diplomatisch: „Er ist der gewählte Fraktions- und Parteivorsitzende, und damit ist Schluss.“ Er hält den Fall nun für „sachlich geklärt“, weil Merz noch einmal klargestellt hat, was er eigentlich meinte. Das klingt ein bisschen nach dem Fußballverein, der seinen Trainer voll unterstützt – nur um ihn dann im Handumdrehen zu entlassen.

Fauxpas-Bewährung für Merz In der Union hält die Kritik an den Äußerungen von Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD an. © Quelle: dpa

Diese Entscheidung wird in NRW nicht (mit aller Macht) getroffen. Aber es ist offensichtlich, dass es in der CDU mittlerweile zwei Lager gibt: Team Merz und Team Wüst. In Nordrhein-Westfalen, wo beide herkommen, überwiegen die Anhänger des Wüstlings. Es scheint, als würden viele – auch aus eigenem Interesse – lieber auf Wüst setzen.

Wüst kann warten – bei der nächsten Bundestagswahl wird er 54 Jahre alt

Auch wenn er bei der kommenden Wahl nicht als Kanzlerkandidat antritt und Merz antreten darf, könnte Wüst der Mann für 2029 sein. Dann wäre er erst 54 Jahre alt. Merz ist heute 67.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass Wüst in zwei Jahren nach der Spitzenposition greifen wird. Zuletzt hatte er sich mit einem Interview und einem Gastbeitrag positioniert. Schon damals brannte bei Union der Baum, Merz fühlte sich Berichten zufolge frontal angegriffen.

Merz kam kurz darauf zum Sommerfest in die nordrhein-westfälische Landesvertretung in Berlin. Die Fotografen und Kamerateams eilten zu Wüst und Merz. Es war das erste gemeinsame Bild der beiden nach dem internen Skandal. Wüst wirkte gut gelaunt. Merz – funktioniert so. Nach Wüsts Begrüßungsrede (Merz sagte nichts) zog sich das halbe Kabinett und der Gast in eine Art Gewächshaus zurück, das im Garten der Landesvertretung aufgestellt war.

Es gab noch ein Bierchen und viele Gespräche, das konnte man dank der offenen Architektur auch sehen. Dann war Merz nach einer guten Stunde weg. Er sagte, er hätte noch andere Termine.

Klingt nach Wüstling im Urlaub – eine willkommene Ausrede.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Siegener Zeitung“ (SZ).