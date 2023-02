Wigan-duo Jai Field en Liam Marshall vormen ons Super League-team van de week voor ronde 2

We nemen de statistieken door en stellen onze opvallende XIII samen van de meest recente wedstrijdronde in de Betfred Super League…

1. Jai Field (Wigan-krijgers)

Een van de Man of Steel-genomineerden van vorig jaar was er nauw bij betrokken toen Wigan naar een 60-0 overwinning op Wakefield Trinity raasde in hun eerste thuiswedstrijd van het nieuwe Super League-seizoen.

Naast het scoren van een try, leverde Field drie assists. Hij brak twee keer over de lijn en assisteerde ook bij vier line-breaks, waarbij hij twee tackles kapot maakte en 98 meter won.

2. Matty Ashton (Warrington wolven)

Hoogtepunten van de Betfred Super League-wedstrijd tussen Huddersfield Giants en Warrington Wolves.

Twee pogingen van de vleugelspeler hielpen Warrington om er twee overwinningen van twee te behalen aan het begin van het Super League-seizoen toen ze gastland Huddersfield Giants met 26-16 versloegen.

Ashton’s pogingen kwamen op de rug van hem, hij won 247 meter met 57 post-contact meters, brak vier tackles en brak één keer de lijn.

3. Liam Sutcliffe (Hull FC)

Het centrum maakt ons team voor de tweede week op rij in 2023 na weer een opmerkelijke prestatie in de driekwart toen Hull FC zijn oude club Leeds Rhinos versloeg.

Liam Sutcliffe scoorde voor Hull FC bij zijn terugkeer naar Headingley.

Sutcliffe was een van de try-scorers voor de Black and Whites in de 22-18 overwinning in Headingley, hij won 132 meter met 52 post-contact meters, plus een line-break en drie tackle bustes.

4. Shaun Kenny-Dowall (Hull Kingston Rovers)

Een andere speler die voor de tweede week op rij deel uitmaakt van ons team, de voormalige Nieuw-Zeelandse international, had een grote invloed toen de Robins donderdag met 24-10 wonnen van Salford Red Devils.

Kenny-Dowall assisteerde twee pogingen en één line-break in het AJ Bell Stadium, samen met het breken van twee tackles toen hij 157 meter won en 63 post-contact meters.

Hoogtepunten van de Betfred Super League-wedstrijd tussen Salford Red Devils en Hull Kingston Rovers.

5. Liam Marshall (Wigan-krijgers)

De vleugelspeler leidde de weg met vier pogingen voor de gastheren toen ze herstelden van een nederlaag in ronde 1 met een overtuigende overwinning op Wakefield op vrijdag.

Marshalls scores kwamen doordat hij 139 meter won, twee keer de lijn brak en twee tackles kapot maakte.

6. Jonny Lomax (St Helens)

Het succes van de Harry Sunderland Trophy-winnaar van vorig jaar in de Saints’ Grand Final stond opnieuw centraal toen de titelverdedigers hun seizoen laat begonnen met een overwinning bij Castleford Tigers.

Hoogtepunten van de Betfred Super League-wedstrijd tussen Castleford Tigers en St Helens.

Lomax assisteerde twee pogingen en twee line-breaks, waarbij hij vier tackles kapot maakte en zelf één line-break maakte. Hij won ook 148 meter met de bal in de hand en schopte een doelpunt.

7. Jordan Abdull (Hull Kingston Rovers)

Het schoppen van de scrumhalf in het spel veroorzaakte allerlei problemen voor de verdediging van Salford en speelde een kleine rol in Hull KR, waardoor het twee van twee overwinningen werd voor de nieuwe hoofdcoach Willie Peters.

In totaal trapte hij voor 452 meter. Abdull won ook 74 meter met de bal in de hand, samen met het assisteren van twee pogingen en één line-break.

Jordan Abdull was verrast toen hij hoorde dat de opeenvolgende overwinningen van Hull Kingston Rovers in de eerste twee wedstrijden van het Betfred Super League-seizoen de eerste waren in 16 jaar.

8. Alex Walmsley (St Helens)

De prop leidde opnieuw vanaf de voorkant voor St Helens toen ze zondag met 24-6 zegevierden naar Castleford Tigers.

Walmsley won 163 meter met 71 post-contact meters, brak negen tackles en maakte één lijnbreuk. Hij scoorde ook twee pogingen voor de bezoekers.

9. Brad Dwyer (Hull FC)

De hoer was een andere voormalige Rhino die een indrukwekkend optreden neerzette om Hull FC naar de overwinning te helpen in Headingley.

Hoogtepunten van de Betfred Super League-wedstrijd tussen Leeds Rhinos en Hull FC.

Dwyer assisteerde één poging en zorgde voor een line-break assist, samen met het winnen van 94 meter en het verslaan van drie tackles. Hij bedacht ook 22 tackles in de verdediging.

10. Paul Vaughan (Warrington wolven)

Een ander sterk optreden van de voormalig Australisch international hielp de basis te leggen voor de overwinning van de Wolves op vrijdag naar Huddersfield.

Vaughan won 178 meter met 101 post-contact meters, samen met het breken van zes tackles. Hij maakte ook 32 tackles met een voltooiingspercentage van 100 procent.

11. Mickael Goudemand (Catalanen Draken)

Hoogtepunten van de Betfred Super League-wedstrijd tussen Catalans Dragons en Leigh Leopards.

De Franse international was de sleutel in zowel aanval als verdediging voor de Dragons toen ze Leigh Leopards met 14-6 versloegen in Perpignan op zaterdag.

Goudemand scoorde een try voor de gastheren en won 74 meter met drie tackle bustes en één line-break. In de verdediging maakte hij ook een team-hoogste 41 tackles.

12. Liam Farrell (Wigan Warriors)

De aanvoerder van Wigan, een vaste waarde in ons team van de week in de afgelopen seizoenen, leverde opnieuw een sterke prestatie op de tweede startrij om zijn ploeg naar de overwinning op Wakefield te helpen.

Hoogtepunten van de Betfred Super League-wedstrijd tussen Wigan Warriors en Wakefield Trinity.

Naast het scoren van een try, won Farrell 142 meter en 77 post-contactmeters met vier tackle-busts en één line-break. Hij assisteerde ook bij een line-break en maakte 25 tackles in de verdediging.

13. Benjamin Garcia (Catalanen Draken)

De aanvoerder van de Catalanen gaf opnieuw het goede voorbeeld voor de gastheren toen ze streden om de overwinning op de gepromoveerde Leopards in Stade Gilbert Brutus.

Garcia won 102 meter met de bal in de hand en brak ook vier tackles. Ter verdediging bedacht hij 37 tackles voor de Dragons om Leigh op afstand te houden.

