Mehr Tradition geht nicht – wenn die Königsklasse des Motorsports am Wochenende Station in England macht. Der Silverstone GP der Formel 1 ist eines der historischsten Rennen und ging bereits in der ersten Saison 1950 an den Start.

Auch 2023 wird der Große Preis von Großbritannien wieder mit Spannung erwartet. Es war nicht selten sein Heimrennen, in dem Lewis Hamilton dem neuen Dominator Max Verstappen einen empfindlichen Schlag versetzen konnte. Der Silverstone GP der Formel 1 im Live-Ticker – Hier finden Sie alle Informationen.

Formel 1 – Silverstone GP im Live-Ticker: Wer gewinnt in Großbritannien?

Nächster Verstappen-Coup? Hamilton-Ausrufezeichen? Und was macht Ferrari in der Krise? Alle Infos aus allen Sessions des Wochenendes, bei uns verpasst Du nichts. Genießen Sie den Live-Ticker zum Formel 1 Silverstone GP!

Silverstone GP: Endergebnis

Verstappen (Red Bull) Norris (McLaren) Hamilton (Mercedes) Piastri (McLaren) Russell (Mercedes) Perez (Red Bull) Alonso (Aston Martin) Albon (Williams) Leclerc (Ferrari) Sainz (Ferrari) Feldwebel (Williams) Bottas (Alfa Romeo) Hülkenberg (Haas) Spaziergang (Aston Martin) Zhou (Alfa Romeo) Tsunoda (AlphaTauri) De Vries (AlphaTauri)

DNF: Gasly, Magnussen, Ocon

Nach dem Rennen: Was für ein Wochenende für McLaren. Ist das Team jetzt konkurrenzfähig und könnte Verstappen den Thron entthronen?

RENNENENDE: Max Verstappen gewinnt den Silverstone GP vor einem starken Lando Norris und Lewis Hamilton. Ein weiterer McLaren-Fahrer liegt zurück. Oscar Piastri ist Vierter. Nico Hülkenberg landete auf dem 13. Platz!

50/52: Kurz vor Schluss gibt es wegen Streckenlimits eine Fünf-Sekunden-Strafe für Stroll.

48/52: Nächster Misserfolg! Gasly muss sein Auto parken, nachdem er Stroll berührt hat. Bitter für die Franzosen.

46/52: Perez ist jetzt Siebter, könnte aber Alonso vor sich einholen. An der Front ist nichts passiert. Verstappen fährt allein an der Spitze vor Norris und Hamilton. Dahinter stehen Piastri und Russell.

41/52: Tolles Duell jetzt zwischen Norris und Hamilton um den zweiten Platz. Allerdings ist es dem Routinier noch nicht gelungen, den McLaren-Piloten mit roten Reifen zu überholen.

39/52: Nun ist der Neustart erfolgt! Verstappen kann seinen Vorsprung vor Norris behaupten. Hamilton übt bereits großen Druck auf ihn aus und könnte ihn bald überholen. Ansonsten gab es dahinter keine weiteren Überholvorgänge.

35/52: Nun waren alle in der Box: Verstappen führt weiterhin vor Norris und nun vor Hamilton und Piastri. Dahinter stehen Russell, Alonso, Sainz, Perez, Albon, Leclerc, Gasly, Stroll, Sargeant, Bottas, Zhou, Tsunoda, De Vries und Hülkenberg.

34/52: Jetzt kommt das echte Safety Car.

33/52: Magnussens Auto brennt! Motorschaden beim Haas-Piloten. Das virtuelle Safety Car steht vor der Tür und das ist Grund genug für die Fahrer, an die Box zu gehen und neue Reifen zu holen. Wir werden abwarten, wie das Feld in ein paar Runden aussieht.

30/52: Das Feld ist mittlerweile etwas durcheinandergewirbelt, da es mehrere Boxenstopps gab. Unter anderem waren Piastri, Russell und Perez gleichzeitig an der Box.

26/52: Über Silverstone ziehen immer mehr dunkle Wolken auf. Bisher gibt es keine Anzeichen von Regen.

23/52: Kurzfassung: Verstappen führt das Rennen weiterhin vor Norris und Piastri an. Dahinter stehen Russell, Sainz, Hamilton, Alonso, Gasly, Pérez, Albon, Stroll, Leclerc, Sargeant, De Vries, Zhou, Bottas, Magnussen, Tsunoda und Hülkenberg.

19/52: Von den Fahrern an der Spitze war nun Leclerc an der Box und bekam die harten Reifen. Perez ist unterdessen in den Top Ten gefahren, während Hülkenberg Letzter bleibt.

15/52: Wie letzte Woche in Österreich gibt es auch in Silverstone zahlreiche Streckenlimits. Norris hat bereits seine erste Warnung erhalten.

13/52: Während sich Perez nach vorne arbeitet, ist er derzeit Elfter, und Verstappen hat seinen Vorsprung auf Norris auf zwei Sekunden ausgebaut. Der Niederländer steht kurz davor, sein nächstes Rennen zu gewinnen.

12/52: Es soll bald regnen. Das könnte spannend werden. Wer steigt zuerst ein und bekommt neue Reifen?

11/52: Bitter für Ocon, der bereits nach elf Runden aufgeben muss. Unterdessen arbeitet sich Hamilton nach einem schlechten Start bei seinem Heimrennen auf den siebten Platz vor.

10/52: Die Hoffnung der Fans, dass Verstappen endlich entthront wird, bleibt bestehen. Norris bleibt weiterhin am Red Bull Star dran.

8/52: Wie sieht es hinten aus? Hülkenberg muss nun früh an die Box und ist auf den 20. Platz abgerutscht.

5/52: Jetzt ist es passiert! Fünf Runden lang lag Norris in Führung, doch Verstappen hat ihn nun wieder überholt.

3/52: Kommt wirklich ein Hammer? Norris hat nun eine Sekunde Vorsprung und möchte seinen ersten Sieg seiner Karriere holen. Aber Verstappen hat etwas dagegen.

1/52: Was für ein Megastart von Norris, der Verstappen überholt und die Führung übernimmt. Dahinter ist viel passiert. Piastri ist Dritter, Leclerc Vierter. Hülkenberg ist 14.

16:02 Uhr: Die Fahrer sind in der Einführungsrunde. Ein paar dunkle Wolken ziehen auf. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40 Prozent.

15:59 Uhr: Endlich ist es soweit. Großer Preis von Großbritannien: Wer landet ganz oben auf dem Podium?

15:43 Uhr: Sollte Verstappen heute gewinnen, wäre es der sechste Sieg in Folge. Damit würde er mit Michael Schumachers Serie von 2000/01 gleichziehen. Das wäre Platz fünf im ewigen Ranking. Wird er Sebastian Vettel jemals erreichen? Der ehemalige Pilot gewann neun Rennen in Folge.

15:39 Uhr: Knapp 20 Minuten sind es, die Teams und die Fahrer sind bereit. Das Wetter in Silverstone ist wie folgt: Die Lufttemperatur liegt bei rund 23 Grad, der Asphalt ist 34 Grad warm.

15:23 Uhr: Im Qualifying bei Ferrari herrschte große Spannung! Zwischen den beiden Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz ist ein Streit eskaliert. In Silverstone läuft es wieder gut.

3 Uhr nachmittags: Spannend war es auch für Mick Schumacher. Da Lewis Hamilton und George Russell Probleme mit dem Auto hatten, musste der Ersatzfahrer gehen. Alle Infos hier.

14:47 Uhr: In etwas mehr als einer Stunde geht es endlich los. Wird Verstappen erneut gewinnen? Können die beiden McLaren-Piloten erneut für eine Überraschung sorgen und wird Hülkenberg in die Punkte fahren? Das Rennen beginnt um 16 Uhr

10.45 Uhr: Ein Schockmoment blieb im gestrigen spektakulären Qualifying fast unbemerkt. Als im Q1 alle Fahrer gleichzeitig auf der Out-Lap waren, gerieten Max Verstappen und Lewis Hamilton aneinander. Verstappen wollte seinen alten Gegner überholen, doch er drehte sich einfach um, um seine Reifen aufzuwärmen. Behauptungen, der Brite habe sich extra breit gemacht, um seinen Rivalen zu bremsen, wurden später von beiden entkräftet. Es ist also alles gut gelaufen und es gab kein böses Blut.

Sonntag, 9:14 Uhr: Guten Morgen, es ist Renntag! Heute ist der GP von Silverstone und wir freuen uns darauf.

22:23 Uhr: Das war’s für den heutigen Samstag. Wir werden uns morgen wegen des Großen Preises von Großbritannien bei Ihnen melden.

19:38 Uhr: Muss Sergio Perez nun ein Aus befürchten? Nach dem Rennen verteidigte ihn überraschend Helmut Marko. Bei Perez bestehe derzeit „kein Handlungsbedarf“, sagte der Red Bull-Macher, der auch auf die „schwierigen Bedingungen“ aufgrund der Wetterbedingungen in Silverstone verwies.

18:25 Uhr: Gibt es bald den ersten Fahrerwechsel in der Formel 1? Red Bull-Sportdirektor Helmut Marko mit interessanten Aussagen. Alle Hintergrundinformationen finden Sie hier.

17:31 Uhr: Hülkenberg verpasste knapp das dritte Qualifying. Der Haas-Pilot macht sich eher Sorgen um das Rennen und ist genervt. Mehr dazu hier.

17:17 Uhr: Das Qualifying ist vorbei! Max Verstappen holt sich in einem sehr spannenden Q3 die Pole-Position! Kurz vor Schluss fuhr Norris die schnellste Zeit, doch der Red-Bull-Pilot schaffte es bis auf eine und wird morgen von der Spitze starten. Hinter Norris startet ein weiterer McLaren-Fahrer. Ein starker Piastri ist Dritter vor den beiden Ferraris Leclerc und Sainz. Was für ein Tag von McLaren!

17:05 Uhr: Nun geht es im dritten Quartal los. Wer bekommt die Pole? Mit dabei sind auch Williams-Pilot Alex Albon und die beiden sehr starken McLaren-Piloten Piastri und Norris.

16:57 Uhr: Q2 ist vorbei und Hülkenberg ist raus! Der einzige Deutsche wird nur 11 sein. Außerdem können Stroll, Ocon, Sargeant und Bottas nicht mehr um die Pole mitfahren.

16.40 Uhr: Nun startet das zweite Qualifying. Welche fünf Fahrer scheiden dieses Mal aus?

16:31 Uhr: Was für ein Drama! Sergio Perez schied zum fünften Mal im Q1 aus! Der Mexikaner ist erst 16. und scheidet aus. Auch nicht weiter liegen Tsunoda, Zhou, de Vries und Magnussen.

16:16 Uhr: Das Rennen wurde drei Minuten vor Ende wegen einer roten Flagge abgebrochen. Kevin Magnussen steht kurz vor der Einfahrt in die Boxengasse. Das könnte wichtig für Nico Hülkenberg sein, der sich aktuell mit Platz 15 in Q2 retten könnte.

16:12 Uhr: Jetzt beginnt es in Silverstone zu regnen.

16:05 Uhr: Schockierender Moment für Hamilton, der sich umdreht und im Kiesbett landet. Es fehlte nicht mehr viel und der Mercedes-Stern wäre in die Bande gekracht.

16 Uhr: Auf geht’s ins Q1! Die Fahrer haben nun 18 Minuten Zeit, sich für Q2 zu qualifizieren. Es regnet noch nicht, die Strecke ist einigermaßen trocken.

15:08 Uhr: Das Qualifying beginnt in weniger als einer Stunde. Das Formel-2-Rennen ist gerade zu Ende gegangen. Es sind noch einige dunkle Wolken zu sehen. Mal sehen, ob es später noch einmal regnen wird.

Samstag, 9.40 Uhr: Guten Morgen! Heute wird die Startaufstellung während der Qualifikation erweitert. Davor gibt es die dritte Trainingseinheit. Wir begleiten Sie durch den F1-Tag.