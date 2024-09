Aan het einde van de Zitterpartie willen wij u daarvoor bedanken. Een Dortmunder Profi na de anderen na de Matchwinner Serhou Guirassy na de mühsamen 4:2 (1:2) tegen de VfL Bochum in de Arm oder was een erkenning van de Schulter.

Signaal met een dubbelpak in zwart-wit Trikot bracht de Neuzugang Fall Lob en bewaakte de BVB-binnenhelft een paar dagen voor de volgende werkinspanning. “Er bestaat een winnaartype”, zegt Torhüter Gregor Kobel. En met BVB-Kapitän Emre Can drückte seine große Wertschätzung in wenigen Worten ook: „Serhou ist super.“

Torjägers waren tijdens de zomer voor 18 miljoen euro van VfB Stuttgart de afgelopen dagen in Dortmund zonder te hoeven vertrekken. Als het Sahin-Team nu een paar dagen na hun desolate strijd in Stuttgart (1:5) en een kleine Revierderby in Bochum in de 21 heeft. Minuten met 0:2 in de Rückstand geriet, kunnen zelf ongemoeid blijven op de Rängen .

Lohnende-investering

Zur Freude von Trainer Nuri Sahin erwies sich Guirassy als Retter in der Not. Met twee treffern (44./75. Minuut) en een hartaanval van elf meter, de Can (61.) tijdens de wandeling, zijn er grote aantallen mogelijkheden voor een vervolgopvolging. “We zijn allemaal heel blij, dat is van ons. Ik weet niet zeker wie die macht heeft, ook al weet ik niet wie ik ben.“

Na een korte periode tijdens de laatste week van de vakantie begon het seizoen met de Nationale Guineas Spelers uit de Tritt. Met vier torens in signalen zijn er vier Pflichtspielen, er zijn zowel nieuwe operaties als onderzoek. “We waren er blij mee, we waren blij dat we het hier hadden. Er is nog één speler voor ons – en er zijn geen betere“, aldus BVB-sportdirecteur Sebastian Kehl.

Kobel trotz Patzer met „Kredit“ bij Sahin

Dass Torhüter Kobel in der eerste Freude über die umjubelte Aufholjagd seiner Mannschaft „one überragende Job“ getuigt ervan, schien alldings übertrieben. Schließlich war der Bisher sieglose Reviernachbar aus Bochum nach de Treffern von Matus Bero (16.) en Dani de Wit (21.) sogar dem 3:0 nahe, als Angreifer Myron Boadu (33.) allein op de gegnerische Tor zulief, aber verzog . “Het killer-moment was bekend”, zei Sahin.

Kobels fehlerhaftes Zuspiel, welches zum zwischenzeitlichen 2:0 der Bochumer führte. Quelle: IMAGO/Team 2

De eerste stap is om ervoor te zorgen dat de volgende stap is om ervoor te zorgen dat het niveau van de seingever gelijk is en dat je klaar bent om 0:2 te spelen als de bal correct wordt gespeeld. Maar Trainer is kritisch op zichzelf: “Greg heeft genoten van ons prachtige spel. Als je hier een creditcard hebt, dan ga je.”

Respect voor Keltisch

Een snelle doorloopfase voor de BVB op de servicedag (21.00 uur, Prime-video) Ik speel Champions-League-Spiel der nieuwe Saison tegen Celtic Glasgow weitreichendere Followen haben. Schließlich spielten die Schotten zum Auftakt des nieuwe strukturierten Wettbewerbs for zwei Wochen beim 5:1-Heimsieg gegen Bratislava groß auf und erzielten noch meer Tore as der BVB beim 3:0 in Brügge. „Diesen Gegner darf man nicht unterschätzen“, waarschuwde Abwehrspieler Waldemar Anton, „als we onze basis naar de Platz brengen, wordt het een goede wedstrijd.“