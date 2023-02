TCL onthulde de tweede generatie van zijn NXTPAPER-schermtechnologie op de MWC 2023 en de eerste tablet die er gebruik van maakte, plus een meer betaalbare tablet met een standaardscherm.

TCL NXTPAPER 11

De TCL NXTPAPER 11 is kleiner dan de 12-inch tablet van CES en ook goedkoper – hij kost minder dan de helft van het geld. De nieuwe lei heeft een 10,95-inch IPS-lcd met een resolutie van 2.000 x 1.200px (15:9), die een speciale coating heeft die het een papierachtige textuur geeft. Dit gaat gepaard met een optionele stylus ondersteunt stylus die 4.096 verschillende drukniveaus kan detecteren.

De NXTPAPER 2.0-technologie is veel helderder dan het origineel en kan 500 nits halen. Het ontspiegelde ontwerp maakt het zelfs bruikbaar bij fel omgevingslicht en een speciale lichtsensor stemt de kleurtemperatuur van het scherm af op dat omgevingslicht.

De tablet wordt aangedreven door een Helio P60T-chipset en mist mobiele connectiviteit (de NXTPAPER 12 Pro doet 5G dankzij de Kompanio 800T-chip). Het draait Android 13 en heeft geavanceerde multitasking-mogelijkheden zoals split-screen en zwevende venstermodi. De opslag is uitbreidbaar via het microSD-slot.

Lokale connectiviteit wordt verzorgd door Wi-Fi 5 (ac) en Bluetooth 5.0. De 8 MP camera aan de voorzijde heeft een brede lens van 100 ° en er zijn twee microfoons en vier luidsprekers aan boord, waardoor deze leisteen zeer geschikt is voor videogesprekken. Er is ook een 8MP-camera aan de achterkant.

De tablet is slechts 6,9 mm dik, weegt 462 g en heeft een ingebouwde batterij van 8000 mAh. Deze wordt opgeladen via USB-C met de meegeleverde 18 W-oplader.



De TCL NXTPAPER 11 zal verkrijgbaar zijn in Digital Lavender en Dark Grey

De TCL NXTPAPER 11 is vanaf mei beschikbaar in Europa en zal later worden uitgebreid naar andere regio’s. De leisteen kost $ 250, de T-Pen-stylus wordt apart verkocht. TCL heeft ook andere accessoires klaarliggen, waaronder een Bluetooth-toetsenbord, flipcase en een TP-schermbeschermer.

TCL-tabblad 11

De TCL Tab 11 is verkrijgbaar in twee versies: 4G en Wi-Fi. In beide gevallen wordt de stroom geleverd door dezelfde Helio P60T-chipset (4x A73 + 4x A53 op 2,0GHz, PowerVR GE83200) met 4GB RAM en 128GB opslag. Er is een microSD-slot, plus (optioneel) een SIM-slot.

Het scherm is ook vergelijkbaar, een 10,95-inch IPS LCD met een resolutie van 2.000 x 1.200px (15:9) en ondersteuning voor de optionele T-Pen-stylus (4.096 drukniveaus). Het mist echter de NXTPAPER-verbeteringen. Aan de voorkant geeft de 100° groothoeklens voor de 8MP-camera je de vrijheid om te bewegen tijdens videogesprekken. De camera aan de achterkant heeft ook een 8MP-sensor.

De leisteen is uitgerust met Wi-Fi 5 (ac) en Bluetooth 5.0-connectiviteit en voor wat meer geld, LTE. Er zijn vier luidsprekers en 2 microfoons aan boord. Net als zijn duurdere broer of zus, is de Tab 11 slechts 6,9 mm dik en heeft hij een batterij van 8000 mAh en een meegeleverde oplader van 18 W.



De TCL Tab 11 zal verkrijgbaar zijn in Digital Lavender en Dark Grey

De TCL Tab 11 is vanaf mei verkrijgbaar, het Wi-Fi-model kost $ 180, de 4G-versie is iets duurder met $ 210. Er zijn optionele accessoires zoals de eerder genoemde T-Pen, een Bluetooth-toetsenbord en beschermhoes en film.