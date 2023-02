TCL onthulde eerder dit jaar op CES een drietal betaalbare telefoons voor de Europese en Aziatische markt, de TCL 40 SE, de 408 en de 403. Alle drie zijn het alleen 4G-modellen die gericht zijn op het laag houden van de kosten. Nu onthult het bedrijf op het MWC meer telefoons in de 40-serie, waarvan sommige 5G hebben en allemaal betaalbaar zijn met prijzen van $ 200 en lager. De nieuwe toevoegingen omvatten de goedkoopste 5G-telefoon van TCL tot nu toe ($ 170).

TCL 40 X 5G

Deze is het niet – voor $ 200 kost de TCL 40 X 5G iets meer, maar hij levert ook betere camerahardware. Welnu, er is de enige echte camera aan de achterkant met een 50MP-sensor, de andere twee modules zijn slechts 2MP-helpers.

De telefoon heeft een 6,56-inch scherm met HD + resolutie (20: 9) aan de voorkant met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz en een aanraakfrequentie van 180 Hz. De 8 MP camera aan de voorzijde kan gezichtsontgrendeling uitvoeren, een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruklezer biedt een alternatieve methode voor veilige ontgrendeling.

De 40 X wordt aangedreven door de Dimensity 700-chipset – deze 7nm-chip van eind 2020 is niet overweldigend, maar hij werd ook gebruikt op de duurdere ($ 220) TCL 40R. Hier wordt het gecombineerd met 4 GB RAM en 64 GB opslag (uitbreidbaar tot 1 TB via de microSD-sleuf). Wat nog belangrijker is, de 5G-modem belooft downlink-snelheden tot 2,77 Gbps en ondersteunt het nieuwe VoNR-type spraakoproepen. De telefoon heeft een batterij van 5000 mAh.

De TCL 40 X 5G is de duurste telefoon die vandaag door het bedrijf is aangekondigd, maar zoals hierboven vermeld, betekent dit slechts een startprijs van $ 200.

TCL 40 XE 5G

De TCL 40 XE 5G is vergelijkbaar met de X, maar verandert de zaken. Het verlaagt de prijs tot $ 170, waarmee het de goedkoopste 5G-telefoon van TCL tot nu toe is. Toch gebruikt het dezelfde Dimensity 700 als de X en heeft het dezelfde geheugenconfiguratie van 4/64 GB (compleet met een microSD-slot).

Dus waar kwamen de besparingen vandaan? De hoofdcamera aan de achterkant krijgt alleen 13MP-sensoren (het paar 2MP-helpers blijft). De selfie-camera blijft echter onveranderd met een 8MP-sensor. De beveiliging wordt afgehandeld door gezichtsontgrendeling of door de aan de zijkant gemonteerde vingerafdruklezer.

De XE heeft hetzelfde 6,56-inch HD+-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz en een aanraakfrequentie van 180 Hz. Dit is vergelijkbaar met de TCL 30 XE van vorig jaar. Een opvallende upgrade van de oude XE is de 5.000 mAh-batterij (die 500 mAh groter is).

TCL 40 XL

Let op het ontbreken van “5G” in de naam – de TCL 40 XL kiest een groter scherm in plaats van connectiviteit van de volgende generatie. Dit scherm heeft een diagonaal van 6,75 inch, hoewel TCL de resolutie op HD+ hield (de verversingssnelheid is 60 Hz).

Dat was vorig jaar ook het geval met de 30 XL, die had een 6,82” HD+ beeldscherm. Dit is ook vergelijkbaar met de 40 SE die op CES werd aangekondigd met een 6,75” HD+ beeldscherm (90Hz).

Net als de X heeft deze telefoon een 50 + 2 + 2 MP drievoudige camera aan de achterkant en een ingekeepte 8 MP camera aan de voorkant. De 5MP ultrabrede camera van het model van vorig jaar is verdwenen.

De opslag op de XL is vergroot tot 128 GB (uitbreidbaar met microSD-kaarten tot 512 GB), hoewel het RAM-geheugen op 4 GB blijft. De telefoon wordt aangedreven door de Helio G37, een 12nm-chip met acht Cortex-A53-kernen en een PowerVR GE8320, redelijk low-end in vergelijking met de hierboven genoemde 5G-modellen, maar vergelijkbaar met de 40 SE.

De batterij is niet opgeschaald om te passen bij het grotere scherm en heeft dezelfde capaciteit van 5.000 mAh als de X/XE. Dit model maakt ook gebruik van gezichtsontgrendeling en een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruklezer.

De TCL 40 XL kost $ 150, waardoor hij $ 20 goedkoper is dan de 40 XE en de 40 SE.