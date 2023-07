CNN

Die unnachahmliche Taylor Swift war auf ihrer rekordverdächtigen „Eras“-Tournee und hat nebenbei bei jedem Konzert einen anderen „Überraschungssong“ gespielt, um die Setlist zu ändern.

Am Samstag während ihres Seattle-Konzerts war Swifts Überraschungssong eine Akustikversion von „This Is Why We Can’t Have Nice Things“, einem „Reputation“-Albumtitel, von dem die Swifties lange spekuliert haben, dass er von Kanye West handelt, der im Laufe der Jahre bekanntermaßen in der Öffentlichkeit mit der Sängerin aneinandergeraten ist.

Alles begann, als könnten wir es vergessen, als die „Gold Digger“-Rapperin Swift bei den MTV Video Music Awards 2009 notorisch unterbrach, während sie den Preis für das beste weibliche Video entgegennahm.

Im Jahr 2016 gerieten die Künstler erneut aneinander, als es um die Frage ging, ob der Rapper mit Swift den Liedtext für seinen Song „Famous“ geklärt hatte, in dem er Swift als „b-“ bezeichnete und ihren Ruhm für sich beanspruchte.

Auch wenn eine Handvoll Songs des 2017er Albums regelmäßig auf der „Eras“-Tour gespielt werden, dient „Nice Things“ als ganz konkrete Erinnerung daran, was auftauchen könnte, wenn das Album „Reputation (Taylor’s Version)“ schließlich herauskommt.

In Videos Nachdem Swift vom Konzert am Samstag in den sozialen Medien gepostet wurde, ist zu sehen, wie sie während der Überleitung des Liedes besonders laut gackert, wenn sie den Text singt: „Und auf dich, denn Vergebung ist eine schöne Sache … ich kann es nicht einmal mit ernstem Gesicht sagen“, also scheint sie zumindest Spaß daran zu haben. (Das Lachen ist Teil der Originalaufnahme.)

Unabhängig vom aktuellen Stand von Swifts Konflikt mit West würden die meisten Swifties zustimmen, dass „Reputation“ teilweise als Vehikel für sie genutzt wurde, um nach verschiedenen Streitigkeiten die Kontrolle über ihr Image zurückzugewinnen, und „Nice Things“ ist einer der vielen Songs auf dem Album, die dies repräsentieren.

So wie Swift während eines „Eras“-Tourneekonzerts Wert darauf legte, bei der Veröffentlichung von „Speak Now (Taylor’s Version)“ online zu „Freundlichkeit“ zu drängen – scheinbar um zu verhindern, dass im Internet erneut Negativität gegenüber John Mayer entfacht wird – stellt sich die Frage, wie sie mit den Handlungssträngen umgehen wird, die nach der Veröffentlichung von „Reputation (Taylor’s Version)“ möglicherweise wieder aufflammen.

Wann auch immer das sein mag – wir sind nicht bereit dafür.