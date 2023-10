Ich habe keine Angst zuzugeben, dass ich ein eingefleischter Swiftie bin. Im Laufe der Jahre habe ich ihre endlosen Easter Eggs analysiert, bin die ganze Nacht wach geblieben, um Albumveröffentlichungen zu verfolgen, und Sie können sich vorstellen, dass ich diesen Sommer auf der Eras-Tour war. Das Konzert war eines der unvergesslichsten Erlebnisse meines Lebens – ich habe die Freundschaftsbänder gebastelt und mit anderen Swifties getauscht und jedes Wort zu jedem Lied gesungen, während ich bei der Show war. Als ich hörte, dass sie ihr Eras-Tour-Konzert als Film veröffentlichen würde, ließ ich alles stehen und liegen, um nach Karten zu suchen.

Swifts mit Spannung erwarteter Konzertfilm kommt heute in die Kinos. Und sie bringt ihre rekordverdächtige Tour offiziell in die Kinos in ganz Amerika. Also, wenn Sie brüskiert wurden Das Ticketmaster-Debakel, oder wenn Sie einfach nur die Magie der Eras Tour noch einmal erleben möchten, ich habe für Sie alle wichtigen Schritte vorbereitet, die Sie unternehmen müssen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Tickets bekommen.

Was ist die Eras Tour?

Swifts Stadiontour führte diesen Sommer durch mehr als ein Dutzend US-Städte und Mexiko-Stadt. Die Eras Tour ist eine Liebeserklärung an ihre beeindruckende musikalische Karriere und die Fans, die sie dabei begleitet haben. Das heißt aber nicht, dass die Tour keine große öffentliche Anziehungskraft hat. Die Tour wird voraussichtlich eine Milliarde US-Dollar einbringen, einschließlich Swifts Auslandstournee im nächsten Frühjahr.

Diese Milliarde Dollar ist in jeder Hinsicht ein fantastisches Maß für Swifts Macht, aber sie berücksichtigt nicht einmal die Tausenden von Fans, die ihre Konzerte in diesem Jahr von Parkplätzen und Brücken außerhalb der Konzertorte aus besuchten. Swifts Reise durch die USA hat sich bereits als wirtschaftlicher Segen für die Gastgeberstädte erwiesen.

Was ist also der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“?

Taylor Swift: The Eras Tour wurde während ihrer Dates in Los Angeles im SoFi-Stadion gefilmt und ist eine zweistündige und 45-minütige Chronik ihrer Erfolgstournee. Für Fans, die mit der Tour vertraut sind, wirft dies einige Fragen auf, was aus dem Film herausgeschnitten wurde. Bei meiner Show dauerte das Konzert etwa drei Stunden, aber am Ende der Tour war es etwa dreieinhalb Stunden lang. Neugierige Fans haben jedoch endlich ihre Antworten.

Der Film wurde am Mittwochabend offiziell uraufgeführt und wir wissen endlich, was gekürzt wurde. Seien Sie gewarnt, ich werde mich mit einem Hauptfach befassen Spoiler für den Konzertfilm. Wenn Sie also beim Ansehen überrascht werden möchten, überspringen Sie einfach diesen Abschnitt.

Es sieht so aus, als hätte Swift fünf Songs aus der Setlist gestrichen, die sie an den Abenden aufgeführt hat, an denen sie den Film aufgenommen hat. Entertainment Weekly berichtet, dass die Songs No Body, No Crime; Lang lebe; Wildeste Träume; The Archer und Cardigan wurden alle im Konzertfilm geschnitten. Fans von Long Live haben jedoch einige Möglichkeiten. Das Lied wird während des Abspanns über Tourpannen und Videos von Fans abgespielt.

Von den sechs Überraschungsliedern, die sie aufgenommen hat (Swift spielt diese während des wechselnden Akustikteils der Show), schafften es die Lieder „Our Song“ und „You’re On Your Own Kid“ schließlich in die Endfassung. Fans können im Film auch mit verkürzten Kostümwechseln und Übergängen zwischen Swifts verschiedenen Epochen rechnen.

Wie lange läuft der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ im Kino?

Swifts Konzertfilm kommt heute, am 13. Oktober, offiziell in die Kinos. Laut Insider muss der Film nach seiner Veröffentlichung vier Wochen lang in den Kinos gezeigt werden.

Der Hollywood Reporter hat bereits berichtet, dass der Swift-Konzertfilm am Eröffnungswochenende voraussichtlich 100 Millionen US-Dollar einbringen wird und die 150-Millionen-Dollar-Marke überschreiten könnte.

Insider berichtete, dass Swift die Hollywood-Studios umgangen und den Vertrieb des Films direkt mit AMC ausgehandelt habe, wodurch sie mehr Kontrolle über den Vertrieb des Films hätte.

Wie kann ich Swift-Kinokarten bekommen?

Sie können Tickets für den Konzertfilm dort kaufen, wo Sie normalerweise Tickets für die meisten Filme kaufen würden, entweder online oder an einer Kinokasse.

Die Website von Swift enthält Links zu Websites, auf denen Sie Tickets über AMC, Regal, Cinemark und Fandango kaufen können. Sie können auch auf der Website Ihres lokalen Indie-Theaters nachsehen, ob dort der Konzertfilm gezeigt wird.

Die Reaktion der Fans auf den Ticketverkauf war schnell. Wanda Gierhart Fearing, Chief Marketing and Content Officer von Cinemark, erzählte mir, dass das Unternehmen „in dem Moment, als die Tickets in den Verkauf gingen, wahnsinnigen Traffic auf (seiner) Website und App verzeichnete“ und dass „wir darauf vorbereitet sind, dass sich Swifties von diesem Konzertfilm verzaubern lassen.“ die beispiellose Anzahl an Auditorien, die wir gebucht haben, um der Nachfrage gerecht zu werden.“

Wie viel kosten Tickets?

Eintrittskarten für Erwachsene kosten 19,89 US-Dollar, was eine Anspielung auf das Geburtsjahr von Swift und den Titel ihres fünften Studioalbums, 1989, ist. (Fans wissen auch, dass das Album 1989 mit der Neuaufnahme des Albums durch die Künstlerin bald die Taylor’s Version-Behandlung erhalten wird Das Album erscheint 14 Tage, nachdem der Film in die Kinos kommt.) Tickets für Senioren und Kinder kosten 13,13 $, eine Anspielung auf Swifts Glückszahl.

Derzeit ist unklar, ob Abonnenten kostenpflichtiger Kinoabonnements von Regal Unlimited angesichts der Sonderpreise die ihnen zur Verfügung stehenden Angebote für Eintrittskarten für diesen Film nutzen können. In einer FAQ auf der AMC-Website erklärte das Unternehmen, dass dieser Film von der Reservierungsfunktion des A-List-Programms des Unternehmens ausgeschlossen sei.

Cinemark bestätigte gegenüber CNET, dass Mitglieder des Cinemark Movie Club alle Standardvorteile der Mitgliedschaft nutzen können.

Kann ich das wie ein normales Konzert behandeln?

Während ein Konzertfilm aufregend sein und sich fast wie ein echtes Konzert anfühlen kann, ist es eine gute Praxis, sowohl bei Ihrer Vorstellung als auch bei anderen Vorstellungen im Theater respektvoll gegenüber anderen Theaterbesuchern zu sein.

Das bedeutet nicht, dass Sie nicht mit anderen Praktiken der Eras Tour Schritt halten können, wie zum Beispiel das Tragen eines lustigen Kostüms, das auf Swifts Liedern und Texten basiert, oder das Anfertigen und Tauschen von Freundschaftsbändern mit anderen Swifties. Sie könnten sogar leise mitsingen und auf Ihrem Platz tanzen … solange Sie Rücksicht auf die Zuschauer in Ihrer Umgebung nehmen und das Seherlebnis anderer nicht stören.

Wenn Sie den Film in einem AMC-Kino sehen, haben Sie Glück. Das Unternehmen hat Ihnen Richtlinien für das Verhalten während des Films gegeben – und alles läuft darauf hinaus, respektvoll gegenüber Ihren Mitmenschen zu sein.

Wenn Sie jedoch einfach zu all Ihren Lieblingshits von Taylor Swift mitsingen und tanzen müssen (wobei ich den Drang, das zu tun, vollkommen verstehe), haben Sie einige Möglichkeiten. In einer am Mittwoch an CNET verteilten Pressemitteilung kündigte Cinemark Private Swiftie Parties an – eine Erweiterung seines Private Watch Parties-Angebots – die es Fans ermöglichen, einen ganzen Saal zum Singen und Tanzen zu reservieren. In der Pressemitteilung sagte Fearing: „Unsere überlebensgroßen Bildschirme und der fesselnde Surround-Sound bieten eine bezaubernde Umgebung, in der man beim Konzert des Jahrzehnts mit Freunden und der Familie singen und tanzen kann.“ Derzeit sind diese privaten Swiftie-Partys auf der Website und in der App von Cinemark erhältlich. Die Uhrenpartys sind an teilnehmenden Standorten für 800 US-Dollar erhältlich und bieten Platz für bis zu 40 Fans.

Wann kann ich den Konzertfilm streamen?

Ein genaues Datum, wann wir den Konzertfilm auf Streaming-Diensten erwarten können, gibt es noch nicht.

TV Line berichtet, dass Swift ihren Konzertfilm 13 Wochen nach Veröffentlichung des Films nicht auf Streaming-Plattformen veröffentlichen kann. Der 12. Januar 2024 wäre also das frühestmögliche Datum, an dem der Film bei einem Streaming-Dienst landen könnte.

Als erfahrener Swiftie würde ich jedoch empfehlen, alle Hinweise, die Swift in den nächsten Monaten geben könnte, genau im Auge zu behalten. Ihre berüchtigten Easter Eggs haben den Fans Hinweise auf Veröffentlichungstermine von Alben und Musikvideos gegeben, daher ist es möglich, dass sie dasselbe für das Streaming-Debüt des Films tun würde.

