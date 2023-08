New York

CNN-Geschäft

—



Taylor Swifts bahnbrechende „Eras“-Tour fliegt wie ein Jetstream hoch über der Musikszene – um Milliarden von Dollar.

Laut August könnte die Tour allein durch Ticketverkäufe in Nordamerika 2,2 Milliarden US-Dollar einbringen Umfragedaten des Forschungsunternehmens QuestionPro, die CNN exklusiv zur Verfügung gestellt wurden. Diese beispiellose Summe stellt den primären Ticketverkauf für die USA dar, den Swift gerade in Los Angeles abgeschlossen hat, sowie eine zweite nordamerikanische Etappe im nächsten Jahr.

Die geschätzten Gesamtzahlen sind das jüngste Beispiel für die unglaubliche Nachfrage nach Unterhaltung und Erlebnissen, die zur Ankurbelung der Wirtschaft beigetragen hat, und insbesondere ein atemberaubender Beweis für Swifts Starpower und seinen Einfluss auf die lokale US-Wirtschaft.

Der durchschnittliche Preis für Vorverkaufs- und Erstverkaufskarten betrug 455,78 US-Dollar, und Swift hat insgesamt 68 Shows in Nordamerika. Bei der Umfrage wurde nicht berücksichtigt, ob die Befragten ein Ticket oder mehrere Tickets kauften.

Laut QuestionPro-Daten betrug die durchschnittliche Besucherzahl pro Show 72.459, was auf abgesperrte Bereiche und Bodensitze zurückzuführen ist.

Das beläuft sich auf 2,2 Milliarden US-Dollar – und damit wäre „Eras“ die Tournee mit den höchsten Einnahmen aller Zeiten. Laut Larry Miller, Direktor des Musikgeschäftsprogramms an der New York University Steinhardt, war Elton Johns „Farewell Yellow Brick Road“-Tour der bisherige Rekordhalter und brachte von 2018 bis 2023 über 887 Millionen US-Dollar ein.

„Wir sprechen von einem globalen Popkünstler, der eine praktisch unbegrenzte Nachfrage nach diesen Tickets hat“, sagte Miller über Swift.

„Eras“ ist zu einem der größten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres geworden, bei dem Konzertbesucher Tausende von Dollar für Tickets, Outfits, Transport und Reiseunterkünfte ausgeben. Konzertbesucher, die an einer QuestionPro-Umfrage unter 862 Personen teilnahmen, die angaben, mindestens ein „Eras“-Konzert besucht zu haben, gaben an, dass sie durchschnittlich jeweils 291,62 US-Dollar für ihre Outfits, 214,80 US-Dollar für Waren und 131,48 US-Dollar für Speisen und Getränke ausgegeben haben.

„Taylor Swifts ‚Eras‘-Tour schreibt das Spielbuch der Unterhaltungsökonomie neu“, sagte Chris Leyden, Direktor für Wachstumsmarketing bei SeatGeek. „Sie ist nicht nur eine Performerin – sie ist ein wirtschaftliches Phänomen.“

Der durchschnittliche Wiederverkaufspreis eines „Eras“-Tickets betrug 1.607 US-Dollar, sagte SeatGeek gegenüber CNN. Das sind 741 % mehr als bei ihrer „Reputation“-Tour im Jahr 2018, bei der die Der durchschnittliche Ticketpreis für den Weiterverkauf betrug 191 US-Dollar.

Ein Vertreter von Swift reagierte nicht auf CNNs Bitte um Stellungnahme.

Swift beendete ihre letzte US-„Eras“-Show dieses Jahres in Los Angeles im August – allerdings nicht ohne internationale Tourdaten hinzuzufügen, eine weitere nordamerikanische Etappe der Tournee und Neuaufnahmen ihrer Alben „1989“ und „Speak Now“ anzukündigen Veröffentlichung des letztgenannten Albums. Später in diesem Monat startet sie die lateinamerikanische Etappe ihrer Tournee.

Bisher waren die wirtschaftlichen Auswirkungen von Swifts Blockbuster-Tour weitreichend.

Anfang dieses Monats erhielten die Trucker für die Tour jeweils Schecks über 100.000 US-Dollar, was ein Leiter eines Speditionsunternehmens als „lebensverändernd“ bezeichnete.

Lebensmittelbanken im ganzen Land in den Gemeinden, in denen sie aufgetreten ist, sagten, sie hätten von Swift beträchtliche Spenden erhalten, die es den Vorratskammern ermöglichten, ihre Vorräte aufzufüllen. Ein Netzwerk von Lebensmittelbanken in Arizona sagte, Swifts Spende habe es ihm ermöglicht, mehrere Sattelschlepper, gefüllt mit 40.000 Pfund frischen Produkten, an seine Mitglieds-Lebensmittelbanken zu schicken.

„Taylor Swifts Spende hat sicherlich geholfen, in einer Zeit, in der wir die Notwendigkeit sehen, immer weiter zu steigen und zu klettern“, sagte Terri Shoemaker, eine Sprecherin des Arizona Food Bank Network, gegenüber CNN.

Einzelhändler verzeichnen auch einen Aufschwung durch Konzertbesucher, die nach Kleidung suchen, die zum Thema Swifts „Epochen“ passt. Geschäfte vermarkten Outfits mit allem, von Sommerkleidern und Metallic-Stiefeln über romantische, luftige lange Kleider und gewagte rote Roben bis hin zu Swifites, die Konzert-Looks kaufen.

Swift erhielt sogar eine Auszeichnung im Beige Book der Federal Reserve, einer Sammlung von Umfrageantworten von Unternehmen im ganzen Land. Einem Unternehmen zufolge „war der Mai der stärkste Monat für Hoteleinnahmen in Philadelphia seit Beginn der Pandemie, was zum großen Teil auf den Zustrom von Gästen für die Taylor-Swift-Konzerte in der Stadt zurückzuführen war“, schrieben Beamte der Fed.

Swift startete im März die mit Spannung erwartete „Eras“ – ihre erste Tour seit ihrer „Reputation“-Stadiontour im Jahr 2018. Die Show bietet eine umfangreiche, etwa dreistündige Setlist, die 14 Jahre ihrer Karriere umfasst.

Die Hölle war die Reise für Swifties, die Tickets suchten, obwohl sie diejenigen, die ihnen sicherten, in den Himmel brachte. Die starke Nachfrage brachte die Website von Ticketmaster letzten November zum Erliegen, als der Vorverkaufstickets zum ersten Mal online ging, sodass einige verifizierte Fans trotz Zugangscodes ausgesperrt wurden. Das veranlasste einige Swifties, eine Klage gegen Ticketmaster einzureichen, und den Gesetzgeber, um während einer dreistündigen Anhörung einen Top-Manager der Muttergesellschaft Live Nation Entertainment zu verarschen.

Ticketmaster reagierte nicht auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

Laut der Datenanalyseplattform Placer.ai ließen sich Fans, die sich keine Tickets sichern konnten, nicht davon abhalten, zu den Parkplätzen der Konzerthallen zu gehen, um von dort aus zuzuhören.

Während der drei Nächte, in denen die Tour in Nashville, Tennessee, Halt machte, standen während der Konzerte etwa 33 % der gesamten Zuschauermenge im Nissan-Stadion vor dem Veranstaltungsort auf Parkplätzen bis zur Heckklappe. Gruppen versammelten sich auch an Haltestellen in Philadelphia und Arlington, Texas.

„So etwas haben wir noch nie gesehen“, sagte Ethan Chernofsky, Senior Vice President Marketing bei Placer.ai, und bemerkte, dass das Phänomen an eingefleischte Sportfans erinnere, die vor Stadien dicht auf dicht drängen. „Das ist einfach kein Konzertverhalten.“

Swifts Tour soll Ende 2024 enden, sofern sie die Tour nicht noch einmal verlängert. Miller sagt, dass es zwar schwer vorstellbar sei, dass eine andere Musikerin ihren „Eras“-Rekord knackt, es aber nicht unmöglich sei, dass Swift ihn selbst übertrifft.

„Wenn es um Taylor geht, habe ich gelernt, niemals nie zu sagen“, sagte er.