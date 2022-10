Taylor Swifts „Anti-Hero“-Video wurde inmitten der „Fat“-Szenenkritik bearbeitet

Inhaltswarnung: Diese Geschichte behandelt Essstörungen.

Es sieht aus wie Taylor Swift ergreift Maßnahmen, um ihr Musikvideo „Anti-Hero“ anzusprechen.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der Mitternacht Visuals, eine Szene, in der der Popstar auf eine Waage mit der Aufschrift „Fett“ tritt, ist laut Apple Music verschwunden Vielfalt. Stattdessen zeigt das Musikvideo auf der Plattform nun Taylor, wie sie auf der Badezimmerwaage steht, während ihr Klon enttäuscht den Kopf schüttelt. (Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung enthält die YouTube-Version des Musikvideos noch die Nahaufnahme der Skala, um „fett“ zu lesen.)

Taylor hat die Änderung nicht öffentlich angesprochen, obwohl die neue Version des Videos inmitten einer Gegenreaktion auf die Darstellung von Körperbildproblemen durch die Scale-Szene kommt. „Taylor Swifts Musikvideo, in dem sie auf die Waage schaut, auf der ‚Fett‘ steht, ist eine schäbige Art, ihre Kämpfe mit dem Körperbild zu beschreiben“, so ein Twitter-Nutzer schrieb am 21. Oktober. „Dicke Leute müssen es nicht noch einmal wiederholen lassen, dass es der schlimmste Albtraum aller ist, so auszusehen wie wir.“

Unterdessen rief ein am 24. Oktober veröffentlichter Leitartikel der Huffington Post die Verwendung des Wortes „fett“ in der Szene auf. „Taylor Swift ist und war nie auch nur annähernd fett“, heißt es in dem Kommentar. „Aber ‚fett‘ ist kein schlechtes Wort (um es klar zu sagen, auch nicht dünn). Es ist ein beschreibendes Wort, das die Gesellschaft in eine Beleidigung verwandelt hat.“