Taylor Swifts „Anti-Hero“-Musikvideo scheint auf einer Plattform inmitten von Gegenreaktionen bearbeitet worden zu sein

Die Gegenreaktion auf einen Moment in Taylor Swifts „Anti-Hero“-Musikvideo scheint auf mindestens einer Plattform zu einer Bearbeitung geführt zu haben.

Swift-Anhänger mit Adleraugen haben festgestellt, dass die Apple Music-Version des Videos der Grammy-Gewinnerin von ihrem zehnten Studioalbum „Midnights“ keinen kontroversen Moment mehr enthält, der das Wort „fett“ auf einer Skala zeigte.

Das Video, das von der Sängerin geschrieben und inszeniert wurde, soll laut ihrem Instagram Swifts „Albtraumszenarien und aufdringliche Gedanken“ darstellen.

Die Szene, die einige Zuschauer verärgerte, zeigt Swift im Badezimmer, wie sie sich auf einer Waage wiegt, während ihr innerer Kritiker (ebenfalls von Swift gespielt) zuschaut.

Eine Nahaufnahme der Waage zeigt das Wort „FAT“ anstelle einer Zahl, und niedergeschlagener Swift sieht nach unten aus die andere Swift schüttelt enttäuscht den Kopf.

Die Version des Videos, die auf Apple Music zu sehen ist, kommt nicht mehr auf das Wort, ein Moment, in dem einige Befürworter von Body Positivity sind als fettphob ausgelegt.

CNN hat sowohl Apple als auch Vertreter von Swift um einen Kommentar gebeten.

Die YouTube-Version des Musikvideos zeigte die umstrittene Szene noch am Mittwochnachmittag.

Swift hat sich zuvor auf sie bezogen frühere Kämpfe mit Essstörungen und Kämpfen mit dem Körperbild.

In ihrem Dokumentarfilm „Miss Americana“ aus dem Jahr 2020 sagte Swift, wenig schmeichelhafte Bilder und unfreundliche Kommentare über ihre Figur würden mich manchmal „dazu bringen, ein bisschen zu hungern – einfach aufhören zu essen“.

Die Debatte über das Video schaffte es sogar auf „The View“, wo Co-Moderatorin Sunny Hostin sagte, Kritiker hätten „den Punkt verfehlt“.

Ungeachtet dessen hat die Kontroverse scheinbar wenig Einfluss auf die Popularität des Albums gehabt. Swifts neues Album, das am 21. Oktober veröffentlicht wurde, hat laut Billboard unter Berufung auf das Musikdatenunternehmen Luminate in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung in den USA mehr als 1,2 Millionen Albumeinheiten verkauft. Die anfänglichen Verkaufszahlen beinhalten alle Vorbestellungen.

Swift ist dank „Midnights“ innerhalb von 24 Stunden zum meistgestreamten Künstler von Spotify geworden.