Glauben Sie am besten, dass diese Barbies wissen, wie man den ganzen Ort zum Leuchten bringt.

Taylor Swift wurde beim Abendessen fotografiert Barbie Direktor Greta Gerwig sowie Große kleine Lügen Sterne Zoë Kravitz Und Laura Dern in New York City am 18. September.

Bei dem bezaubernden Abendausflug im Il Buco Alimentari & Vineria bewies Taylor, dass ihr Look nie aus der Mode kommt, und zwar mit einem schwarzen Minikleid, kniehohen Stiefeln von Christian Louboutin und einem braunen Wollmantel, den sie mit zierlichen lila-goldenen Ohrringen und passenden Accessoires vervollständigte Halskette. Greta ihrerseits malte ein ähnliches Bild in einem schwarzen Wickelkleid, einer rosafarbenen Umhängetasche und glänzenden lila Ballerinas.

Zoë und Laura hielten es beide cool und lässig, mit dem Hi-Fi Die Schauspielerin trug Jeans, einen braunen Trenchcoat und eine Baseballkappe, während die 56-Jährige schwarze Hosen, Turnschuhe und ein rotes T-Shirt trug und ihren Look mit einer Jeansjacke abrundete.