Taylor Swift und Beyoncé haben dazu beigetragen, den Boom der Live-Events voranzutreiben, der nicht nachlässt

Der Sommer von Taylor Swift und Beyoncé mag vorbei sein – aber das Verbraucherinteresse an Live-Events lässt laut dem größten Unternehmen der Branche keine Anzeichen einer Verlangsamung erkennen.

Live Nation (LYV), die Muttergesellschaft von Ticketmaster, sagte, dass die Konzertbesucherzahlen am Donnerstag im dritten Quartal einen Rekord erreichten und die Einnahmen in diesem Zeitraum um 32 % auf 8,2 Milliarden US-Dollar stiegen.

„Obwohl wir viele Jahre lang vom Rückenwind profitiert haben, hat sich dieser aufgrund der Globalisierung unseres Geschäfts und einer grundlegenden Verlagerung der Verbraucherausgabegewohnheiten hin zu Erlebnissen beschleunigt“, sagte Michael Rapino, Präsident und CEO von Live Nation, im dritten Quartal des Unternehmens Ergebnisveröffentlichung.

Konzerte machten mit 7 Milliarden US-Dollar den größten Teil des Umsatzes aus, da das Unternehmen bekannt gab, dass es in diesem Jahr bislang eine Rekordzahl von 140 Millionen Tickets verkauft hat. Das sind 17 % mehr als im Vorjahr und übertreffen bereits die Ticketverkäufe von 121 Millionen im Jahr 2022.

Der starke Auftritt fiel mit Taylor Swifts Eras-Tour und Beyoncés Renaissance-Tour zusammen. Rapino sagte jedoch, dass die Dynamik voraussichtlich nicht nachlassen werde.

Als er in der Telefonkonferenz nach den Ergebnissen gefragt wurde, ob er angesichts des rekordverdächtigen Erfolgs der jeweiligen Tourneen von Swift und Beyoncé Bedenken hinsichtlich zukünftiger Jahresvergleiche habe, verwies der Manager noch einmal auf die Stärke des Geschäfts, gepaart mit positiven Verbrauchertrends.

„Keine Tour wird uns Jahr für Jahr jemals schaden. Es geht um unser Makro-Portfolio an Künstlern und Tourneen, und wir haben eine sehr gute (Pipeline) für das nächste Jahr“, sagte er und fügte hinzu, dass „wir mit zweistelligen Zahlen rechnen.“ Wachstum in diesem und im nächsten Jahr bei den Ticketverkäufen.

Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit dem schnellsten Tempo seit fast zwei Jahren, getragen von einem robusten Verbraucher, der viel Geld für den Besuch von Live-Konzerten und sogar für den „Barbenheimer“-Doppelauftritt ausgab.

Laut einer aktuellen Schätzung von Morgan Stanley trugen die Konzerte und Blockbuster-Filme des Sommers im dritten Quartal schätzungsweise 8,5 Milliarden US-Dollar zum US-Wachstum bei.

„Live-Unterhaltung ist derzeit der hellste Stern im breiteren Medien- und Unterhaltungsuniversum“, schrieb Jessica Reif Ehrlich, Analystin bei Bank of America, in einer früheren Mitteilung an Kunden.

„Es überrascht nicht, dass wir glauben, dass Talente, insbesondere Künstler, die über eine große Fangemeinde verfügen, zunehmend in der Lage sein werden, zusätzlichen Wert aus dem Ökosystem zu ziehen (hauptsächlich bedingt durch steigendes Angebot und Ticketpreise), während Veranstaltungsorte, die über mehrere unabhängige Einnahmequellen verfügen, wachsen.“ den größten Wert“, sagte der Analyst.

Sie nannte fünf Katalysatoren, die zu einem nachhaltigen, langfristigen Wachstum der Branche führen werden: anhaltende Ausgabenverlagerung hin zu Dienstleistungen und Erlebnissen; gesunde Preissetzungsmacht bei gestiegener Nachfrage; positive Angebots- und Nachfragetrends, da Social-Media-Apps wie TikTok die weltweite Bekanntheit und das Fanwachstum steigern; die relativ „störungssichere“ Natur von Live-Events als virtuelle Methode bleibt unvergleichbar; und das Aufkommen des Erlebnismarketings.

