Taylor Swift überrascht Fans mit „All Too Well“ BTS-Video

Wir sind ein zerknülltes Stück Papier, das hier liegt, weil Taylor Swift gerade ein Behind-the-Scenes-Video von veröffentlicht Alles zu gut: Der Kurzfilm.

Mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung des Superstar-Sängers Alles zu gut: Der Kurzfilm mit Dylan o’brien -> Schauspieler und Sadie Sinksegnete der Grammy-Gewinner die Swifties mit einem verfrühten Weihnachtsgeschenk mit einem Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Projekts.

„Die ersten Samen dieses Kurzfilms wurden vor über zehn Jahren gepflanzt, und ich werde die Momente hinter den Kulissen des Drehs nie vergessen“, schrieb sie am 8. Dezember auf Instagram. „Ich verdanke alles @sadiesink_, Dylan O „Brien, mein unglaublicher DP @the_rinayang und mein Produzent @saulysaulysauly.“

Taylor fügte hinzu: „Ich möchte mich auch bei unseren wunderbaren Hintergrunddarstellern und der Crew bedanken, die diese Geschichte so natürlich zum Leben erweckt haben. Ich habe jede Sekunde davon geliebt und ich werde mich immer daran erinnern. All. Too. Nun Szenenaufnahmen von ATW, dem Kurzfilm, sind jetzt erhältlich!“

Das fast siebenminütige Video folgt T. Swift, die den Platz des Regisseurs einnimmt, während sie die Anweisungen gibt Teenager-Wolf Alaun und Sadie während verschiedener Szenen, darunter eine, in der die beiden im Wald sind und sich küssen.