Taylor Swift tritt mit Selena Gomez, Sophie Turner, Gigi Hadid und Brittany Mahomes aus

Taylor Swift befindet sich in der Ära ihres Mädels-Dinners – und das ist geradezu ikonisch. Die Superstar-Musikerin stolziert weiterhin mit einigen ihrer prominenten Freundinnen, darunter Selena Gomez und Gigi Hadid, durch die Straßen von New York City.

Swift zog ihr Herbstoutfit an und machte sich auf den Weg zum Bond St. Restaurant in Manhattan – Arm in Arm mit Gomez ging sie hinaus, dicht gefolgt von Hadid, Sophie Turner, Cara Delevingne und Brittany Mahomes.

Der 1989 Die Musikerin freundete sich schnell mit Mahomes an, der mit Patrick Mahomes, dem Quarterback der Kansas City Chiefs, verheiratet ist, nachdem Swift ihre Romanze mit Travis Kelce begonnen hatte. Brittany Mahomes wurde bei Spielen der Chiefs neben Swift gezeigt und ging letzten Monat mit der Sängerin Blake Lively und Sophie Turner zum Abendessen.

Swift blieb bei einer klassischen Herbstuniform und trug einen karierten Rock und ein schwarzes Oberteil sowie oberschenkelhohe schwarze Stiefel. Gomez ging bei ihrem eigenen Outfit neutral vor und trug ein langes beiges Rollkragenkleid, einen beigen Gürtel und eine schwarze YSL-Tasche. Mahomes trug ein passendes marineblaues Korsett und eine Hose mit einem weißen Peacoat darüber.