Taylor Swift: Ticketmaster-Fiasko „qualvoll für mich“

New York

CNN-Geschäft

—



Taylor Swift sprach am Freitag über das Ticketing-Debakel, das diese Woche stattfand, da viele Fans keine Tickets für ihre bevorstehende Tour bei Ticketmaster kaufen konnten.

„Es versteht sich von selbst, dass ich meine Fans extrem beschütze“, schrieb Swift am Freitag auf Instagram. „Es ist wirklich schwierig für mich, diese Beziehungen und Loyalitäten einer externen Einheit anzuvertrauen, und es ist quälend für mich, einfach zuzusehen, wie Fehler ohne Rückgriff passieren.“

Swift machte Ticketmaster für den Snafu verantwortlich und stellte fest, dass es eine „Vielzahl von Gründen gab, warum es den Leuten so schwer fiel“, Tickets zu bekommen.

„Ich werde mich für niemanden entschuldigen, weil wir sie mehrmals gefragt haben, ob sie mit dieser Art von Nachfrage umgehen können, und uns wurde versichert, dass sie es könnten“, schrieb die Sängerin. „Es ist wirklich erstaunlich, dass 2,4 Millionen Menschen Tickets bekommen haben, aber es macht mich wirklich wütend, dass viele von ihnen das Gefühl haben, mehrere Bärenangriffe durchlaufen zu haben, um sie zu bekommen.“

Swift fügte hinzu, dass sie versuchen würde, „herauszufinden, wie diese Situation in Zukunft verbessert werden kann“.

Der Verkauf für die neue Eras Tour des Sängers begann am Dienstag, aber die große Nachfrage brachte die Ticketing-Site ins Wanken und machte die Fans wütend, die keine Tickets ergattern konnten. Kunden beschwerten sich darüber, dass Ticketmaster nicht geladen wurde, und sagten, die Plattform erlaube ihnen keinen Zugriff auf Tickets, selbst wenn sie einen Vorverkaufscode für verifizierte Fans hätten.

Am Donnerstag gab Ticketmaster bekannt, dass der Verkauf an die breite Öffentlichkeit, der am Freitag beginnen sollte, aufgrund „außerordentlich hoher Anforderungen an Ticketsysteme und unzureichendem verbleibendem Ticketbestand, um diese Nachfrage zu befriedigen“ abgesagt wurde.

„Denen, die keine Tickets bekommen haben, kann ich nur sagen, dass ich hoffe, dass wir mehr Möglichkeiten bieten, zusammenzukommen und diese Songs zu singen“, fügte Swift hinzu.

Die Probleme für Ticketmaster begannen am Dienstag, als der Verkauf der Website für „verifizierte Fans“ begann – ein Mechanismus, der darauf abzielt, Bots zu eliminieren, die Einzelpersonen Vorverkaufscodes geben.

Die Plattform „verifizierter Fan“ wurde 2017 geschaffen, um Ticketmaster bei der Bewältigung von Situationen mit enormer Nachfrage zu unterstützen, aber als sich mehr als 3,5 Millionen Menschen vorregistrierten, um ein „verifizierter Fan“ von Swift zu werden, wurde das System überfordert. Das ist laut Ticketmaster die größte Registrierung in der Firmengeschichte.

„In der Vergangenheit hat die Arbeit mit ‚Verifizierter Fan‘-Einladungscodes funktioniert, da wir in der Lage waren, das Volumen zu verwalten, das auf die Website gelangt, um Tickets zu kaufen“, schrieb das Unternehmen am Donnerstag in einem Blogbeitrag, der inzwischen entfernt wurde. „Allerdings führte dieses Mal die überwältigende Anzahl von Bot-Angriffen sowie von Fans, die keine Einladungscodes hatten, zu beispiellosem Traffic auf unserer Website.“

Ticketmaster bemerkte, dass es „normalerweise etwa eine Stunde dauert, bis wir eine Stadionshow verkaufen“, aber die Website verlangsamte einige Verkäufe, während sie andere verzögerte, um „die Systeme zu stabilisieren“. Das brachte alles zum Erliegen.

Die Website schien am Mittwoch größere Probleme vermieden zu haben, als der Vorverkauf für Inhaber von Capital One-Kreditkarten begann. Aber die Unfähigkeit des Unternehmens, die Nachfrage nach Swifts Tour zu bewältigen, sowie ein Mangel an Tickets, um die weitere Nachfrage zu befriedigen, hat den geplanten Verkauf am Freitag an die breite Öffentlichkeit im Wesentlichen zunichte gemacht.

Fans beschuldigten Ticketmaster, während andere, darunter Mitglieder des Kongresses, die Kontrolle des Unternehmens über die Live-Musikindustrie heftig kritisierten.

„Die Macht von Ticketmaster auf dem primären Ticketmarkt isoliert es von dem Wettbewerbsdruck, der Unternehmen normalerweise dazu drängt, innovativ zu sein und ihre Dienstleistungen zu verbessern“, schrieb Senatorin Amy Klobuchar am Mittwoch in einem offenen Brief an ihren CEO. „Das kann zu dramatischen Dienstausfällen führen, die wir diese Woche gesehen haben, bei denen die Verbraucher diejenigen sind, die den Preis zahlen.“

Senator Richard Blumenthal wiederholte Klobuchers Bedenken und twitterte, dass die Tour „ein perfektes Beispiel dafür ist, wie die Fusion von Live Nation und Ticketmaster den Verbrauchern schadet, indem sie ein Beinahe-Monopol schafft“.

„Ich habe das DOJ schon lange aufgefordert, den Stand des Wettbewerbs in der Ticketing-Branche zu untersuchen“, er sagte. „Die Verbraucher verdienen etwas Besseres als dieses Antiheldenverhalten.“

Die Gegenreaktion unterstrich auch die enorme Popularität von Swift

Der Popstar hatte im Laufe ihrer Karriere unzählige Hits, baute eine ultratreue Anhängerschaft von Fans auf – besser bekannt als „Swifties“ – und wurde kürzlich die erste Künstlerin, die nach der Veröffentlichung gleichzeitig alle Top-10-Plätze der Billboard Hot 100 belegte ihres neuesten Albums „Midnights“, das letzten Monat herauskam.

Ihre Eras Tour – die am 17. März in Glendale, Arizona beginnt und am 9. August in Los Angeles endet – wird in 52 Stadien in den USA zu sehen sein.

Ticketmaster stellte am Donnerstag fest, dass am Dienstag mehr als zwei Millionen Tickets für Swifts bevorstehende Tour verkauft wurden – die meisten jemals für einen Künstler an einem einzigen Tag. Das Unternehmen sagte auch, dass die Nachfrage nach Tickets für die Eras Tour doppelt so hoch sei wie bei den fünf besten Touren 2022 und dem Super Bowl kombiniert.

„Basierend auf dem Verkehrsaufkommen auf unserer Website müsste Taylor über 900 Stadionshows geben (fast das 20-fache der Anzahl der Shows, die sie macht)“, schrieb Ticketmaster am Donnerstag. „Das ist in den nächsten 2,5 Jahren jeden Abend eine Stadionshow.“

Tickets für Swifts bevorstehende Tour führten auch zu astronomischen Preisen auf Ticket-Wiederverkaufsseiten, wobei einige Tickets für Zehntausende von Dollar gelistet waren.

Seit ihrem Debütalbum im Jahr 2006 hat sich Swift auch zu einer kulturellen Ikone mit immensem Einfluss entwickelt, um die Nadel über Themen in der Branche zu bewegen. Sie hat Musik-Streaming-Dienste wie Spotify (SPOT) und Apple Music in Bezug auf die Bezahlung der Künstler übernommen und nimmt derzeit ihre Songs neu auf, um das Eigentum an ihren Mastern zurückzugewinnen.

In vielerlei Hinsicht geht es, wie Swift, auch um die Musikindustrie.

Serona Elton, Professorin für Musikindustrie an der Frost School of Music der University of Miami, erklärte Swifts Popularität weiter, indem sie ihren Erfolg sowohl im Musikverkauf als auch auf Tournee feststellte. Die meiste Musik wird jetzt über Streaming konsumiert, sagte sie, was bei jüngeren Generationen, die leicht weiblich sind, beliebter ist.

„Die demografische Gruppe, die den höchsten Prozentsatz des Musikkonsums antreibt, sieht sich in ihr und steht in engem Zusammenhang mit dem, worüber sie singt“, sagte sie.