Ja, die Eltern von James, Inez und Betty sind immer noch ein fester Bestandteil von Swifts Team, das Trio kommt sich näher, nachdem sich die Sängerin mit ihnen angefreundet hat Gossip Girl Alaun im Jahr 2015.

Tatsächlich ist sie mit dem Power-Paar so eng verbunden, dass ihre Kinder – darunter Baby Nr. 4, dessen Namen Swift noch in einem Lied verrät – sie Tante Taylor nennen und in einigen ihrer Hits eine wichtige Rolle gespielt haben.

Lively war oft an Swifts Seite auf ihren NYC-Abenteuern und wurde die Mitarbeiterin der Grammy-Gewinnerin, als sie 2021 beim Musikvideo zu Swifts Song „I Bet You Think About Me“ Regie führte.

„Ich konnte endlich mit der brillanten, mutigen und wahnsinnig lustigen @blakelively an ihrem Regiedebüt arbeiten“, schwärmte Swift damals auf Instagram und Twitter. „Seien Sie dabei, wenn wir einen Toast ausstoßen, und eine kleine Hölle.“

Nach ihrer Trennung von Joe Alwyn Im April 2023 wurde Swift mit dem Paar in einem Fluchtauto gesehen –buchstäblich– als sie nach dem Abendessen im Manhattaner Hotspot Casa Cipriani bei einer gemeinsamen Fahrt fotografiert wurden.

Natürlich saßen Lively und Reynolds direkt neben Swift, als die Mannschaft am 1. Oktober beim Spiel der Chiefs im Metlife Stadium auftrat. Und nach dem Schlagzeilen machenden Ausflug äußerte sich Reynolds diskret zu dem Erlebnis.

„Es macht eine Menge Spaß“, sagte er zu Extra während der „Bring Change to Mind“-Gala am 9. Oktober in NYC. „Die NFL erreicht gerade eine Art Fieberniveau, das normalerweise nur dem Super Bowl vorbehalten ist, aber hier sind wir beim vierten oder fünften Spiel des Jahres und es passiert bereits.“