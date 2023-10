Es war ein weiterer Monster-Einsatz für Chiefs-Tight-End Travis Kelce

Andy Reid, Cheftrainer der Kansas City Chiefs, unterstützt weiterhin die Aufregung um Taylor Swift und besteht darauf, dass der Sänger gerne dabei bleiben kann, wenn dies bedeutet, dass Travis Kelce in der gleichen Form bleibt.

Kelce machte 12 Fänge für 179 Yards und einen Touchdown, als die Chiefs am Sonntag einen 31:17-Heimsieg gegen die Los Angeles Chargers verbuchten, ein weiterer Beweis für sein Verständnis, die Liga zu zerfetzen, als Patrick Mahomes den Titelverteidiger auf 6:1 brachte Jahr.

Es war Kelces fünftes Karrierespiel mit mehr als 10 Fängen und mindestens 150 Receiving Yards, während er nach Shannon Sharpe erst der zweite Tight End in der Geschichte wurde, der fünf Spiele mit mehr als 150 Receiving Yards verbuchte.

Der 34-jährige Tight End hat in seinen letzten drei Spielen nun 31 Fänge für 370 Yards und zwei Touchdowns erzielt, obwohl er sich in den ersten Wochen der Saison einige leichte Verletzungen zugezogen hatte.

„Er wird mit der Zeit immer besser, Taylor kann bleiben, so viel sie will“, scherzte Reid in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel.

„Er und Pat sind sich einig, das ist eine Herausforderung für die Verteidigung. Das ist kein Geheimnis, sie arbeiten an diesen Dingen.“

„Vielleicht wird es ihm mit zunehmendem Alter besser!“

Reid wird Kelce vor dem Snap in Bewegung schicken, um den Verteidigern die Möglichkeit zu nehmen, ihn an der Line of Scrimmage zu manipulieren; In anderen Fällen zündet er Deckungen lediglich mit Kopffinten, scharfen Schnitten und der Vorliebe, Schwachstellen zu durchbohren, die ihm den Aufstieg zu einem der besten Receiving-Tight-Ends der Liga aller Zeiten beschert haben.

„Ich denke, die Art und Weise, wie er Deckungen erkennt, ist wahrscheinlich noch besser (als je zuvor). Er hat gegen jedes einzelne Team und jede Deckung gespielt und versucht, ihn wegzunehmen, er ist in der Lage, sie im Handumdrehen zu analysieren“, sagte Mahomes.

„Er ist großartig darin, Wege zu finden, sich zu öffnen und diese Monsterspiele zu veranstalten.“

Kelce wurde erneut auf der Tribüne von Swift beobachtet, der angesichts der meisten Brennpunkte der Chiefs erneut die Aufmerksamkeit der NFL-Übertragung auf sich zog. Was auch immer man davon halten mag, die Kelce-Swift-Achse ist zu einem Inbegriff der Crossover-Attraktivität geworden.

Anscheinend funktioniert es auf dem Feld.

„Es ist fast so, als würde er Madden spielen“, fügte Mahomes hinzu. „Er kann die Berichterstattung lesen, in den Fenstern stehen bleiben, offen sein und immer auf der gleichen Seite wie ich sein, und das hat er großartig gemacht.“

„Es scheint, als ob er es Woche für Woche tut, und deshalb ist er der Spieler, der er ist, und eines Tages wird er in die Hall of Fame aufgenommen.“

Es ging an diesem Tag nicht nur um Kelce, die Chiefs waren auch äußerst zufrieden mit der Ballverteilung zwischen einem Receiver-Kern, der außerhalb ihres Tight Ends in den ersten Wochen der Saison auf die Probe gestellt wurde.

Der Rookie-Wideout Rashee Rice setzte seinen Aufstieg als vertrauenswürdiges Ziel für Mahomes mit fünf Fängen für 60 Yards und einem Touchdown fort, während Marquez Valdes-Scantling als Field-Stretcher der Chiefs drei Empfänge für 84 Yards und einen Score erzielte.

„Es geht ihnen großartig“, sagte Valdes-Scantling über seine Receiver-Kollegen der Chiefs. „Jedes Jahr versuchen sie, junge Leute reinzuholen und die alten rauszuholen. Ich bin einer dieser alten Leute, das hält mich auf Trab und hält mich konkurrenzfähig.“

„Ich finde es toll, dass ich diesen jungen Leuten etwas beibringen kann, sie sehen mich als Anführer und Mentor. Ich bin schon lange in dieser Liga, daher kommt es darauf an, verschiedene Dinge erklären zu können, worauf man achten muss, wie man bestimmte Routen läuft, Ich liebe es, dass ich dieser Typ sein kann.

„Ich hatte großartige Veteranen wie Davante Adams und Randall Cobb (von denen ich lernen konnte).“

Mahomes bedrohte erneut den Passrekord der NFL in einem Spiel, als er allein in der ersten Halbzeit 321 Yards durch die Luft schoss, was ihn in eine gute Verfassung brachte, um Norm Van Brocklins 554 Yards mit den Rams im Jahr 1951 herauszufordern. Am Ende beendete er das Spiel mit 32/42 Pässe für 424 Yards, vier Touchdowns und eine Interception mit einer Passerbewertung von 129,5, um den Druck auf die Brandon Staleys Chargers-Verteidigung weiter zu erhöhen.

„Er ist einer der Besten in der Liga, wenn es darum geht, Spielzüge mit den Füßen zu verlängern, und er kann jeden Wurf aus jeder Position ausführen“, sagte Valdes-Scantling.

„So einen Kerl zu haben, der herumlaufen kann, ist ein hinterhältiger Läufer, aber er will nicht rennen, er will den Ball werfen. Ihn dazu zu bringen, offene Leute zu finden und Spielzüge für ihn zu machen, das ist unser Leben.“ „

In der Zwischenzeit gab es eine glückliche Rückkehr für Mecole Hardman, denn er kam zum ersten Mal seit seinem Rücktausch von den New York Jets zu den Chiefs zum Einsatz und machte sich mit einem 50-Yard-Punt-Return bekannt.

„Er ist seit sechs Monaten weg. Es ist nicht einfach, wegzugehen, das Vergehen zu lernen und dann zurückzukommen“, sagte Reid.

„Mecole ist jedoch schlau, daher fiel es ihm nicht schwer, wieder einzuspringen und ein paar Dinge aufzusammeln.“