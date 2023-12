Taylor Swift ist zur Person des Jahres gekürt worden, was absolut niemanden überrascht – National

Die Person des Jahres des Time-Magazins ist Taylor Swift – denn wer hätte es in dieser Zeit sonst sein können?

Das Magazin gab am Mittwoch seine Wahl für 2023 bekannt. Die 33-jährige Sängerin schlug Barbie, OpenAI-CEO Sam Altman und sogar König Charles III. um den Platz (obwohl auch Swift unbestreitbar selbst eine Königin ist).

Swift sagte gegenüber Time, dass die Ehre, die zuvor Politikern, Weltführern, Aktivisten und anderen zuteil wurde, sie „zur stolzesten und glücklichsten machte, die ich je gefühlt habe“.

Swift zierte die Seiten des Time-Magazins mit einem beeindruckenden Fotoshooting, bei dem das zu sehen war Antiheld Sängerin posiert in ihrem charakteristischen roten Lippenton. Auf einen Schlag posierte Swift mit einer ihrer Katzen, Benjamin Button, um ihren Hals.

Für den Fall, dass der begehrte Titel noch nicht genug Auszeichnung war, wurde Swift diese Woche auch zur „Faszinierendsten Person des Jahres“ des People-Magazins und zur „Mächtigsten Frau in Medien und Unterhaltung“ von Forbes für 2023 gekürt.

Swifts Time-Magazin-Beitrag, geschrieben von Sam Lansky, bietet einen tiefergehenden Blick auf den notorisch verschwiegenen Star, als ihre Fans es oft gewohnt sind. Das Interview ist umfassend und behandelt Themen von ihrer Eras-Tour bis zu dem Moment, als Kanye West sie auf der Bühne der VMAs 2009 unterbrach, und sogar ihre vielbeschworene Romanze mit dem Fußballspieler Travis Kelce.





Swift erinnerte sich an die Höhen und Tiefen ihrer Karriere und sagte, ihr sei oft „eine Tiara geschenkt und dann wieder weggenommen worden.“

Obwohl Swift vor über einem Jahrzehnt die Herzen ihrer engagierten Fangemeinde eroberte, sagte sie, dass sich dieses Jahr wie „der Durchbruch meiner Karriere“ angefühlt habe.

Sie hat nicht Unrecht. Swift erreichte dieses Jahr noch größere Erfolgshöhen. Laut der Washington Post wird ihre hochgelobte „The Eras Tour“, deren Tour 2023 letzte Woche in São Paulo endete, voraussichtlich beeindruckende 4,1 Milliarden US-Dollar (ca. 5,5 Milliarden Kanadische Dollar) einbringen.

Swift brach dieses Jahr Grammy-Rekorde, als sie ihre siebte Nominierung für den Song des Jahres erhielt und damit Sir Paul McCartney und Lionel Richie übertraf, die jeweils sechs Nominierungen hatten.





Außerdem veröffentlichte sie dieses Jahr zwei mit Spannung erwartete Alben: Sprechen Sie jetzt (Taylors Version) Und 1989 (Taylors Version), sowie sie Epochen-Tour Film.

Auf Spotify entthronte Swift den langjährigen Champion Bad Bunny als weltweit am häufigsten gestreamten Künstler der Plattform. Laut Spotify haben internationale Swifties ihre Musik seit Jahresbeginn 26,1 Milliarden Mal gehört – das ist, um es festzuhalten, mehr als dreimal mehr, als es derzeit Menschen auf dem Planeten gibt.

Swift erzählte Time, dass der berüchtigte Vorfall zwischen ihr und West (der seinen Namen inzwischen in Ye geändert hat) sie zu der Künstlerin gemacht habe, die sie heute ist. Als Swift bei den VMAs 2009 als bestes weibliches Video ausgezeichnet wurde, stahl Ye das Mikrofon, um darauf zu bestehen, dass Beyoncé in diesem Jahr ein besseres Video hatte.

„Mir wurde klar, dass jedes Plattenlabel aktiv daran arbeitete, mich zu ersetzen“, sagte Swift und bemerkte, dass 2009 ungefähr der Zeitpunkt war, an dem sie begann, sich von der Country-Musik abzuwenden. „Ich dachte stattdessen, ich würde mich zuerst durch ein neues Ich ersetzen. Es ist schwieriger, ein sich bewegendes Ziel zu treffen.“

Jahre später, nachdem sie ihren Stolz durch die Inszenierung durch Ye wiedererlangt hatte, schrieb er in seinem Lied einen vulgären Text über sie Berühmt. Als der Titel explodierte, veröffentlichte Yes damalige Frau Kim Kardashian eine Aufzeichnung eines angeblichen Telefongesprächs, in dem Swift offenbar dem Text über sie zugestimmt hatte. Swift hat bestritten, dem Text jemals zugestimmt zu haben, und sagte gegenüber Time, das Video des Telefongesprächs sei manipuliert worden.

Swift sagte, die Folgen hätten sich wie ein „Karriere-Tod“ angefühlt.

„Täuschen Sie sich nicht – meine Karriere wurde mir genommen“, sagte sie. „Das hat mich psychisch an einen Ort gebracht, an dem ich noch nie zuvor war.“

Da die Welt sie eine Schlange nannte, sagte Swift, sie sei in ein fremdes Land gezogen und habe sich ausgeschlossen.

In den Jahren seitdem hat sich Swift unbestreitbar erholt (und in ihrem Album von 2017 sogar die „Schlangenidentität“ angenommen). Ruf).

Swift hatte auch über die Unterhaltungswelt hinaus kulturelle Auswirkungen. Als sie im Oktober ein NFL-Spiel besuchte, um ihren Freund Kelce anzufeuern, der mit dem Kansas City Chief ein knappes Ende hatte, wurde das Spiel zum meistgesehenen Sonntagsfußballspiel seit dem Super Bowl.

„Alles begann damit, dass Travis mich in seinem Podcast so bezaubernd in Stimmung brachte, dass ich ihn für höllischen Metal hielt“, sagte Swift gegenüber Time.

Kelce erzählte seinem Publikum, dass er versucht habe, Swift bei ihrer Show ein Freundschaftsarmband zu schenken, den Star aber nicht treffen konnte.

Taylor Swift und Travis Kelce essen am 15. Oktober 2023 im Waverly Inn in New York City zu Abend.

„Wir haben gleich danach angefangen abzuhängen. Wir hatten also tatsächlich viel Zeit, die niemand kannte, wofür ich dankbar bin, weil wir uns kennengelernt haben. Als ich zu diesem ersten Spiel ging, waren wir ein Paar.“

Swift sagte, sie bereite sich derzeit auf die Veröffentlichung von vor Ruf (Taylors Version), das wie alle anderen Taylor’s Version-Alben mehrere Titel aus dem Tresor enthalten wird.

In der Ausgabe des Time-Magazins mit Swift loben Stevie Nicks, Greta Gerwig und andere die Sängerin.

Letztes Jahr wurde der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj zur Person des Jahres gekürt.