Taylor Swift ist Top-Gewinnerin der MTV EMA Awards 2023 (vollständige Liste) – Billboard

Gilbert Flores für Variety

MTV zog am 19. Oktober den Stecker bei den MTV EMA Awards 2023, etwas mehr als zwei Wochen bevor die Show in Paris stattfinden sollte. Das Netzwerk führte seine Entscheidung auf die „Volatilität des Weltgeschehens“ zurück. Aber am Sonntag (5. November), dem EMA-Datum, veröffentlichte MTV die Gewinnerliste und sagte: „Während Fans weltweit für ihre Lieblingskategorien stimmten, darunter bester Künstler, bester Song und mehr, zeichnet MTV die folgenden Künstler aus.“ 2023 MTV EMAs.“

Taylor Swift war der große Gewinner mit drei Auszeichnungen – bester Künstler, bestes Live-Video und bestes Video für „Anti-Hero“. Überraschenderweise blieb ihr der Preis für den besten US-Act verwehrt. Der Preis ging an Nicki Minaj, die auch den Preis für den besten Hip-Hop gewann.

Jung Kook und Måneskin waren ebenfalls Doppelsieger. Jung Kook gewann den Preis für den besten K-Pop und den besten Song für „Seven“ (mit Latto). Måneskin gewann den Preis für den besten Rock und den besten italienischen Act.

Rema war der Gewinner in der neu hinzugefügten Kategorie „Beste Afrobeats“.

David Guetta, der in Paris geboren wurde, dem geplanten Schauplatz der diesjährigen Show, gewann den Preis für die beste elektronische Musik.

Die diesjährige Veranstaltung sollte aus Paris Nord live in mehr als 150 Länder übertragen werden. Es wäre das erste Mal seit 1995 gewesen, dass die Zeremonie in der Stadt des Lichts stattfand.

Dies war das erste Mal seit ihrer Einführung im Jahr 1994, dass die MTV EMA Awards abgesagt wurden. Selbst während der Pandemie lief die Show wie geplant weiter.

MTV veröffentlichte am 19. Oktober die folgende Erklärung: „Angesichts der Volatilität des Weltgeschehens haben wir aus großer Vorsicht für die Tausenden von Mitarbeitern, Crewmitgliedern, Künstlern, Fans und Partnern beschlossen, die MTV EMAs 2023 nicht voranzutreiben.“ die aus allen Ecken der Welt anreisen, um die Show zum Leben zu erwecken. Die MTV EMAs sind eine jährliche Feier globaler Musik. Während wir zusehen, wie sich die verheerenden Ereignisse in Israel und Gaza weiter entfalten, kommt es uns nicht wie ein Moment für eine weltweite Feier vor. Angesichts der Tatsache, dass bereits Tausende Menschen ihr Leben verloren haben, ist dies ein Moment der Trauer. Die Abstimmung geht weiter und die Gewinnerkünstler erhalten ihre MTV EMA Awards. Wir freuen uns darauf, die MTV EMAs im November 2024 erneut auszurichten.“

Hier ist die vollständige Liste der MTV EMA-Nominierten 2023 mit markierten Gewinnern. Die Gewinner der größten Fans und der besten Gruppe standen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest.

Bestes Lied

Doja Cat – „Malen Sie die Stadt rot“

GEWINNER: Jung Kook feat. Latto – „Sieben“

Miley Cyrus – „Blumen“

Olivia Rodrigo – „Vampir“

SZA – „Kill Bill“

Taylor Swift – „Antiheld“

Rema, Selena Gomez – „Beruhige dich“

Bestes Video

Cardi B feat. Megan Thee Hengst – „Bongos“

Doja Cat – „Malen Sie die Stadt rot“

Kleiner Simz – „Gorilla“

Miley Cyrus – „Blumen“

Olivia Rodrigo – „Vampir“

SZA – „Kill Bill“

GEWINNER: Taylor Swift – „Anti-Hero“

Bester Künstler

Doja-Katze

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

GEWINNER: Taylor Swift

Beste Zusammenarbeit

Central Cee x Dave – „Sprinter“

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – „Baby Don’t Hurt Me“

GEWINNER: KAROL G, Shakira – „TQG“

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – „Creepin’“

PinkPantheress, Ice Spice – „Boy’s a Liar Pt. 2″

Rema, Selena Gomez – „Beruhige dich“

Bestes Neues

Coi Leray

FLO

Eisgewürz

GEWINNER: Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Bester Pop

GEWINNER: Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Beste Afrobeats

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

GEWINNER: Rema

Bester Rock

Arktische Affen

Foo-Kämpfer

GEWINNER: Måneskin

Metallica

rote scharfe Chilischoten

Die Mörder

Bestes Latein

GEWINNER: Anitta

Böser Hase

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

Bester K-Pop

FÜNFZIG-FÜNFZIG

GEWINNER: Jung Kook

NeueJeans

SIEBZEHN

Streunende Kinder

MORGEN X ZUSAMMEN

Beste Alternative

Verwischen

Fallout Boy

GEWINNER: Lana Del Rey

Paramore

Dreißig Sekunden bis zum Mars

YUNGBLUD

Beste Elektronik

Alesso

Calvin Harris

GEWINNER: David Guetta

Schwedische Hausmafia

Peggy Gou

Tiesto

Bester Hip-Hop

Cardi B

Zentrales Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

GEWINNER: Nicki Minaj

Travis Scott

Bester R&B

Chlöe

GEWINNER: Chris Brown

Steve Lacy

Sommerwanderer

SZA

Platzanweiser

Bestes Live

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

GEWINNER: Taylor Swift

Die weeknd

Bester Push

November 2022: Flo Milli

Dezember 2022: Reneé Rapp

Januar 2023: Sam Ryder

Februar 2023: Armani White

März 2023: FLETCHER

GEWINNER: April 2023: TOMORROW X TOGETHER

Mai 2023: Eisgewürz

Juni 2023: FLO

Juli 2023: Lauren Spencer Smith

August 2023: Kaliii

September 2023: GloRilla

Oktober 2023: Benson Boone

Größter Fan

Anitta

Billie Eilish

SCHWARZROSA

Jung Kook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift

Beste Gruppe

aespa

FLO

Jonas Brothers

Måneskin

NeueJeans

Eine Republik

SIEBZEHN

MORGEN X ZUSAMMEN

Nominierungen für den MTV EMA Best Local Act 2023:

Bester afrikanischer Act

Asake

Burna Boy

Libianca

Tyler auf der Intensivstation

GEWINNER: Diamond Platnumz

Bester Asien-Act

GEWINNER: BE:FIRST

HELL

Moria

Tiara Andini

SCHATZ

Bester australischer Act

Budjerah

G Flip

GEWINNER: Kylie Minogue

Das Kind LAROI

Troye Sivan

Bester brasilianischer Act

Anavitoria

Kevin O Chris

Luisa Sonza

Manu Gavassi

GEWINNER: Matue

Bester kanadischer Act

Charlotte Cardin

Erpel

Jamie Fine

GEWINNER: Shania Twain

Die Strände

Bester karibischer Act

Eladio Carrion

Mora

Myke Towers

Rauw Alejandro

GEWINNER: Junge Miko

Bester niederländischer Act

GEWINNER: FLEMMING

Idealerweise

Kriss Kross Amsterdam

S10

Zoë Tauran

Bester französischer Act

Aime Simone

Aya Nakamura

GEWINNER: Bigflo & Oli

Louane

Ninho

Slimane

Bester deutscher Act

Apache 207

AYLIVA

GEWINNER: Kontra K

Luciano

Nina Chuba

Ski Aggu

Bester ungarischer Act

GEWINNER: Ajsa Luna

Analoger Balaton

Beton.Hofi

Co. Lee

Hundert Sünden

Bester India Act

Dee MC

GÖTTLICH

Mali

GEWINNER: Tsumyoki

Als Chai Toast traf

Bester italienischer Act

Annalisa

Elodie

Lazza

GEWINNER: Måneskin

Die Kolors

Bester israelischer Act

Anna Zak

Liad Meir

Noa Kirel

Nunu

Shira Margalit

Bester lateinamerikanischer Nord-Act

Danna Paola

GEWINNER: Kenia Os

Kevin Kaarl

Siddhartha

Natanael Cano

Bester Latin America Central Act

Gesegnet

GEWINNER: Feid

Manuel Turizo

Ryan Castro

Sebastian Yatra

Bester lateinamerikanischer Süd-Act

Bizarrrap

Duki

Fito Paez

GEWINNER: Lali

Nicki Nicole

Bester neuseeländischer Act

BENEE

JessB

Jolyon Petch

LABOR

GEWINNER: SIX60

Bester nordischer Act

Alessandra

GEWINNER: Käärijä

Loreen

Schwedische Hausmafia

Zara Larsson

Bester polnischer Act

GEWINNER: Doda

Kasia Nosowska

Mrozu

Sanah

Vito Bambino

Bester portugiesischer Act

Bárbara Bandeira

GEWINNER: Bispo

Carolina Deslandes

Marisa Liz

PIRUKA

Bester spanischer Act

Abraham Mateo

Álvaro de Luna

Lola Indigo

Quevedo

GEWINNER: Samantha Hudson

Bester Schweizer Act

Danitsa

GEWINNER: Gjons Tränen

KT Gorique

Monet192

Stress

Bester Act für Großbritannien und Irland

Calvin Harris

Zentrales Cee

PinkPantheress

Raye

Sam Smith

GEWINNER: Tom Grennan

Bester US-Act

Doja-Katze

GEWINNER: Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift