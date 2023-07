Stellen Sie sich jetzt in die Ecke und denken Sie darüber nach Taylor Swift gerade gemacht.

Am 7. Juli wurde der Sänger veröffentlicht Sprechen Sie jetzt (Taylors Version), eine Neuaufnahme ihres 2010er Albums mit mehreren bisher unveröffentlichten „from the vault“-Tracks. Ein Aspekt des Albums, der Swifties jedoch bereits die Aufmerksamkeit erregt, ist eine leicht veränderte Version des Titels „Better than Revenge“.

Die Originalaufnahme des Liedes enthielt den Text: „Sie ist keine Heilige und sie ist nicht das, was Sie denken / Sie ist eine Schauspielerin / Sie ist besser bekannt für die Dinge, die sie tut / Auf der Matratze.“ In der neuen Version von „Better Than Revenge“ lauten die letzten beiden Zeilen, die von vielen Zuhörern jahrelang als frauenfeindlich kritisiert wurden, nun jedoch: „He was a moth to the Flame / She washold the Streichhölzer.“

Und die Grammy-Gewinnerin selbst hat über den umstrittenen Originaltext nachgedacht. „Ich war 18, als ich das schrieb“, sagte der 33-jährige Swift Der Wächter im Jahr 2014. „Das ist das Alter, in dem du denkst, dass dir jemand deinen Freund tatsächlich wegnehmen kann. Dann wirst du erwachsen und merkst, dass dir niemand jemanden wegnehmen kann, wenn er nicht gehen will.“