Taylor Swift hat einen glamourösen Überraschungsauftritt bei den AMAs 2022

Taylor Swift weiß, wie man den ganzen Ort zum Leuchten bringt!

Der Superstar begeisterte bei den American Music Awards 2022 in einem goldglänzenden Neckholder-Overall und hatte einen überraschenden Auftritt im Microsoft Theatre in Los Angeles. Während die „Bejeweled“-Sängerin in mehreren Kategorien für die Veranstaltung am 20. November nominiert wurde, deutete sie ihre Teilnahme nicht an.

Erst gewann sie den Preis für das Lieblings-Pop-Album für Rot (Taylors Version), dass sie sich bemerkbar gemacht hat. Und sie tat dies in einem spektakulär funkelnden Outfit von The Blonds und ihrer charakteristischen roten Lippe, nicht weniger!

„Dieses Album ist ein neu aufgenommenes Album, und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel mir meine neu aufgenommenen Alben bedeuten“, begann Taylor ihre Dankesrede. „Aber ich habe nie erwartet oder angenommen, dass sie dir etwas bedeuten würden.“

Sie zeigte nicht nur ihre Liebe zu ihren treuen Swifties, sondern dankte auch den Menschen, die ihre Vision unterstützten, und sagte Ja, auf den neu aufgenommenen Tracks zu erscheinen.

„Ich möchte allen Künstlern danken, die auf den Vault-Tracks aufgetreten sind, Chris Stapleton, Phoebe Bridger“, bemerkte Taylor. „Ich möchte meiner Tourband danken, die auf diesem Album gespielt hat.“