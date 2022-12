Taylor Swift gibt Regiedebüt mit Originalfilm in Spielfilmlänge

Taylor Swift führt bei ihrem ersten abendfüllenden Film Regie.

Der 32-jährige Swift schrieb laut einer Pressemitteilung von Fox News Digital ein Originaldrehbuch, das von Searchlight Pictures produziert werden soll. Die Ankündigung enthielt keine weiteren Details zu dem Projekt.

„Taylor ist ein einmaliger Künstler und Geschichtenerzähler“, sagten David Greenbaum und Matthew Greenfield, Co-Präsidenten von Searchlight, in einer gemeinsamen Erklärung. „Es ist eine echte Freude und ein Privileg, mit ihr zusammenzuarbeiten, während sie sich auf diese aufregende und neue kreative Reise begibt.“

Swift sprach zuvor über den Wechsel zur Regie, als er im Juni auf dem Tribeca Film Festival „All Too Well: The Short Film“ vorführte.

„Ich dachte immer, dass es etwas ist, was andere Leute machen“, sagte Swift über die Regie. Als ich auf Sets war und Musikvideos drehte, „wurden die Listen der Dinge, die ich aufnahm, so lang, dass ich schließlich dachte: ‚Ich möchte das wirklich tun.’“

Ihr 13-minütiger Film, den sie geschrieben und inszeniert hat, war ein Produkt dieses Lernprozesses. Das Video, das im November zusammen mit ihrem neuesten neu aufgenommenen Album „Red (Taylor’s Version)“ veröffentlicht wurde, fügte Bilder und eine fiktive Geschichte zu einer erweiterten Version von „All Too Well“ hinzu, einem Fanfavoriten aus ihrem 2012er Album „Red“.

Seit seiner Veröffentlichung wurde der Film über 80 Millionen Mal auf YouTube angesehen.

Der Kurzfilm gewann mehrere Auszeichnungen, darunter das Video des Jahres und das beste Langformvideo bei den diesjährigen MTV Video Music Awards. Swift erhielt bei der Zeremonie auch den Preis für die beste Regie.

Der „Midnights“-Sänger ist auch der einzige Künstler, der dreimal das Video des Jahres gewonnen hat.

Swift hat mit der Veröffentlichung ihres neuesten Albums Geschichte geschrieben. Nach seinem Debüt landete der Popstar auf den Top 10 der Billboard Hot 100.

Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.