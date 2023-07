CNN

Es war ein grausamer Sommer für Taylor Swift-Fans in Asien.

Letzte Woche ging es heiß her, als Millionen Menschen auf dem ganzen Kontinent um nur 300.000 Tickets konkurrierten, um sie in Singapur zu sehen, wo die Eras-Tour der Sängerin, die im März begann und bis August 2024 dauern wird, die einzige Station in Südostasien sein wird.

Swift wird nächsten März im Nationalstadion des Stadtstaates auftreten. Da andere regionale Zentren wie Bangkok, Manila und Jakarta offenbar die Chance verpasst haben, die Sängerin zu Gast zu haben, ist die Nachfrage nach Tickets für einen ihrer sechs Abende in Singapur sprunghaft angestiegen.

Ihre Fans anderswo in der Region machten die Politik und die mangelnde Infrastruktur dafür verantwortlich, dass es nicht gelang, die begehrten Tourstopps anzuziehen.

Die Organisatoren in Singapur sagten, dass sich mehr als 22 Millionen Menschen für den Vorverkauf von Tickets registriert hätten, während die Online-Warteschlangen die Marke von einer Million überschritten hätten.

Als die Tickets am Freitag in den Verkauf gingen, waren sie innerhalb weniger Stunden ausverkauft und ließen Legionen von „Swifties“, wie die Fans der Sängerin genannt werden, enttäuscht und mit leeren Händen zurück.

Der Wettbewerb war so groß, dass die Fans ihn sogar als den „Großen Krieg“ um Tickets bezeichnen.

Unter ihnen war Jordan Lee, ein eingefleischter Swiftie aus Jakarta, der CNN sagte, er sei „nahe dran gewesen, ein Ticket zu ergattern“, dessen Preis 80 US-Dollar und mehr beträgt.

„Freunde und ich nahmen online am ‚Großen Krieg‘ teil und die Zahl der Warteschlangen lag zwischen 900.000 und 300.000. Wir haben es geschafft, zur Ticketauswahl zu gelangen (auf der Ticketmaster-Website), konnten aber nicht auschecken. Es war zu traurig.“

Lee ist nur einer von unzähligen Swift-Fans weltweit, die Schwierigkeiten haben, ein Ticket für eine Tour zu bekommen, die Berichten zufolge auf dem besten Weg ist, einen Rekordumsatz von einer Milliarde US-Dollar zu erzielen.

Die Eras Tour bietet mehr als 100 Konzerte in den Vereinigten Staaten, Südamerika, Europa, Australien und Neuseeland.

Abgesehen von Singapur wird Swift nur in einem anderen Land in Asien spielen, nämlich in Japan, und der daraus resultierende Fan-Rummel hat die Medien der Region mit Geschichten darüber gefesselt, wie weit die Leute gehen werden, um ein Ticket zu bekommen.

Während die Swift-Manie der Wirtschaft Singapurs einen enormen Aufschwung verleihen dürfte, hat sie an anderen Orten in der Region eine Debatte darüber entfacht, warum sie ein so lukratives Ereignis verpasst haben.

Nur Hazlina, eine verärgerte Swiftie aus Kuala Lumpur, sagte gegenüber CNN: „Wenn Taylor Swift nicht in Ihr Land kommt, sagt das etwas über die lokale Tourismusbranche und Wirtschaft aus.“

CNN hat den Konzertveranstalter Ticketmaster und seine Tochtergesellschaft Live Nation um einen Kommentar gebeten.

In Thailand erklärte sich Pita Limjaroenrat, die die nächste Premierministerin des Landes werden will, zum Swiftie und drängte sie zu einem Besuch.

„Thailand ist wieder auf dem Weg, völlig demokratisch zu sein, nachdem es das letzte Mal aufgrund des Putschs absagen musste“, sagte der Vorsitzende der progressiven Move Forward Party in einem Tweet, der viral ging. „Das thailändische Volk hat gesprochen … und wir alle freuen uns darauf, Sie in unserem wunderschönen Land willkommen zu heißen!“

Im Jahr 2014 musste Swift nach einem Militärputsch eine ausverkaufte Show in Bangkok absagen.

Bewegen Sie sich vorwärts verfügt aufgrund seines reformistischen Programms über eine große Anhängerschaft unter jungen Thailändern und gewann bei den Wahlen im Mai die meisten Sitze und den größten Anteil an der Volksabstimmung. Allerdings bleibt die Frage offen, ob die Militärelite sie regieren lässt.

Auf den Philippinen, der Heimat einer der größten und lautstärksten Swift-Fangemeinden, konzentrierten sich die lokalen Medien auf die Frage, ob das Land aufgrund seiner berüchtigten Staus und schlechten öffentlichen Verkehrsmittel übersehen wurde.

Swift-Fans in den Vereinigten Staaten sind dafür bekannt, dass sie sich für den öffentlichen Nahverkehr stark machen und manchmal Bussysteme und U-Bahnen überfordern, wenn eine ihrer Shows läuft.

In einem Leitartikel der Zeitung „Inquirer“ wurde beklagt, dass die berühmte Philippine Arena, die größte Indoor-Arena der Welt, andernfalls ein idealer Standort gewesen wäre.

„In die Philippine Arena zu gelangen, ist ein Test der Entschlossenheit“, heißt es in der Zeitung. „Es reicht nicht aus, anspruchsvolle Strukturen zu bauen, es ist auch von größter Bedeutung, sicherzustellen, dass ebenso notwendige Einrichtungen wie Straßennetze, Parkplätze, öffentliche Toiletten und vor allem ein effizientes Transportsystem verfügbar und zugänglich sind.“

In Malaysia und Indonesien, beides mehrheitlich muslimische Länder, fragten sich einige, ob konservative Gesetze und der Einfluss islamistischer Hardliner-Gruppen Reiseveranstalter abgeschreckt haben könnten.

Swift ist bekannt für seine auffälligen und manchmal freizügigen Kostüme auf der Bühne. Westliche Handlungen in beiden Ländern haben in der Vergangenheit gelegentlich für Kontroversen gesorgt.

Die britische Band Coldplay wurde kürzlich von einer malaysischen islamischen Partei unter Druck gesetzt, eine bevorstehende Show in Kuala Lumpur abzusagen, weil die Band die Rechte von Homosexuellen akzeptiert.

Zu denjenigen, die versuchten, Online-Tickets für Swift in Singapur zu ergattern, gehörte der malaysische Politiker Syed Saddiq, der einst als Jugend- und Sportminister des Landes fungierte.

„Stellen Sie sich vor, wie viel Geld und Besucher diese sechs Nächte in so kurzer Zeit (nach Singapur) bringen würden“, sagte er gegenüber CNN und erinnerte sich daran, wie sich religiöse Demonstranten vor einem Selena Gomez-Konzert versammelt hatten, das er 2015 in Kuala Lumpur besuchte .

„Sie waren nicht gewalttätig, aber sie haben ihre Ansichten sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Das Gleiche würde mit Taylor Swift passieren, wenn sie nach Malaysia käme“, sagte er.

„Malaysia hat vielleicht einige der besten Events und Konzerte veranstaltet, aber das ist heute nicht mehr der Fall. So sollten sich Länder nicht vermarkten.“

In Indonesien haben islamistische Hardliner-Gruppen in der Vergangenheit als Reaktion auf ausländische Musikdarbietungen, die sie für unangemessen hielten, mit Gewalt gedroht.

Im Jahr 2012 sagte Lady Gaga eine ausverkaufte Show in Jakarta ab, die ihr größter Auftritt in Asien werden sollte, nachdem religiöse Demonstranten mit Gewalt gedroht hatten. Der öffentliche Aufruhr führte auch dazu, dass die indonesische Polizei dem Star keine Auftrittsgenehmigung erteilte.

Außerhalb Südostasiens diskutiert Hongkong, das oft als Rivale Singapurs angesehen wird, ebenfalls darüber, warum es möglicherweise verloren hat.

Ein Veranstaltungsplaner in der Stadt sagte gegenüber CNN, dass die meisten Veranstaltungsorte oft „zu klein“ und „schwer zu sichern“ seien.

„Viele große Stars neigen dazu, Hongkong zu meiden. Die Veranstaltungsorte können nur etwa 20.000 Menschen fassen, was für Taylor Swift und ihre Eras Tour, die eine große Produktion sein wird, zu wenig ist. Black Pink (im Vergleich) war viel einfacher und billiger zu inszenieren“, sagte die Person und bezog sich dabei auf die K-Pop-Gruppe.

Singapur, Mit einer Bevölkerung von nur sechs Millionen sei es „strategisch und aggressiv“ gewesen, wenn es um Geschäfte und Werbung gehe, sagten Experten gegenüber CNN, in einem von der Regierung angeführten Unterfangen, an dem seit Jahren gearbeitet werde.

„Singapur ist nicht der günstigste Ort, um Geschäfte zu machen, aber es hat noch viele andere Vorteile: gute Anbindung, bereits vorhandene effiziente Infrastruktur, öffentliche Sicherheit … alles tolle Anreize für Veranstaltungsorganisatoren, die kein Risiko eingehen wollen“, sagte Ökonom Song Seng Woon.

„Swift ist eine äußerst talentierte und versierte Geschäftsfrau. Jede Entscheidung, die sie bezüglich ihrer Tour trifft, wäre strategisch“, fügte Song hinzu, die im Stadtstaat lebt.

In einer Erklärung gegenüber CNN feierte Kallang Alive Sport Management, eine vom Ministerium für Kultur, Gemeinschaft, Jugend und Sport Singapurs gegründete Unternehmenseinheit, seinen großen Sieg.

Ein Sprecher sagte, die Gruppe habe „Diskussionen“ rund um die Konzerte geführt und ihre Planung bis zur Ziellinie gebracht.

„Live-Auftritte ziehen ein größeres Publikum an, und wir haben darauf reagiert, indem wir mit Veranstaltern zusammengearbeitet haben, um unserem Publikum mehr groß angelegte mehrtägige Konzerte zu bieten. „Heute sehen wir eine deutlich höhere Anzahl hochwertiger Konzerte … mit führenden Künstlern, die sich für Auftritte in Singapur entscheiden“, sagte der Sprecher.

„Viele dieser Konzerte sind innerhalb weniger Stunden nach dem Ticketverkauf ausverkauft und dies … signalisiert der Welt, dass Singapur das führende Reiseziel in Asien für Live-Events ist.“