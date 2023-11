Taylor Swift bricht den Verkaufsrekord von „1989“ mit „Taylor’s Version“-Debüt – The Hollywood Reporter

Taylor Swift Premiere von „Taylor Swift: The Eras Tour" am 17. März 2023 in Arizona.

Taylor Swift hat es wieder geschafft.

Ihr neues Album 1989 (Taylors Version)eine Neuaufnahme von ihr 1989 Album ist nun in weniger als einer Woche das meistverkaufte Album in Amerika für 2023. Das Album hat diese Woche zusammen mit den Vinylalben- und Streaming-Alben-Charts die Billboard 200 angeführt, mit über 1,6 Millionen Einheiten in den USA und über 3,5 Millionen weltweit. Letzterer Erfolg macht sie zur ersten Künstlerin, die in der Geschichte sechs Nummer-1-Alben mit über 1 Million verkauften Einheiten erzielte.

1989 (Taylors Version) hat nun den Umsatz der ersten Woche von 2014 übertroffen 1989was es zum ersten macht Taylor-Version um ein größeres Debüt als das Original zu erzielen.

Swifts neuestes Album Anfang dieser Woche sicherte ihr den Rekord für das meistgestreamte Spotify-Album an einem einzigen Tag, einen Titel, den sie zuvor mit ihrem Album von 2022 innehatte Mitternacht, mit völlig neuen Songs, darunter Hits wie „Anti-Hero“, „Karma“ und „Bejeweled“.

1989 (Taylors Version) ist die vierte Neuveröffentlichung ihrer früheren Alben durch die Singer-Songwriterin, nachdem Scooter Braun Big Machine Records übernommen und die Kontrolle über ihre Master übernommen hat. Sie ist zuvor gefallen Fearless (Taylors Version), Rot (Taylors Version) Und Sprechen Sie jetzt (Taylors Version). Mit jedem aufeinanderfolgenden Taylors Version Veröffentlichung hat Swift größere Debüts erzielt.

Ihre neueste Neuveröffentlichung enthält alle Songs des Originalalbums sowie fünf neue Vault-Tracks: „Is It Over Now?“, „Say Don’t Go“, „Now That We Don’t Talk“ und „Suburban Legends“. “ und „Schlampe!“

1989 wurde ursprünglich im Jahr 2014 veröffentlicht und enthielt die Hits „Shake It Off“, „Bad Blood“, „Wildest Dreams“, „Blank Space“ und „Style“.

kündigte Swift an 1989 als nächstes Taylors Version während der Abschlussnacht der Eras Tour in Los Angeles im August. Taylor Swift (2006) und Ruf (2017) sind die beiden verbleibenden Alben aus ihrem Katalog, die noch nicht neu aufgenommen wurden.