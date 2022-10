Taylor Swift bekommt etwas Liebe von Janet Jackson für den Namenstropfen auf „Midnights“

CNN

Taylor Swift bekommt bei der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Midnights“ enthusiastische Unterstützung von einer anderen Musikikone.

In „Snow On The Beach“, dem vierten Titel des am Freitag veröffentlichten Albums, ruft Swift keine andere als Janet Jackson, und die „Control“-Sängerin stimmt zu.

Jackson hat am Freitag ein Video auf ihrem Instagram geteilt, in dem sie sich den Song anhört, in dem Swift singen hört: „Now I’m all for you like Janet“, in Anspielung auf Jacksons mit einem Grammy ausgezeichnete Hitsingle und sein Album von 2001. Alles für dich.“

Der Name-Drop lässt Jackson breit lächeln, während sie dem Song zuhört und jammt, der eine Zusammenarbeit zwischen Swift und Lana Del Rey war. Nachdem er die Melodie mitgesummt hat, sagt Jackson am Ende des Clips süßlich: „It’s nice, it’s nice“.

In der Bildunterschrift schrieb Jackson: „Ich LIEBE es @taylorswift #snowonthebeach #taylorswift #lanadelray“.

„Midnights“, Swifts zehntes Original-Studioalbum, bricht bereits Rekorde, und Spotify gab am Samstag bekannt, dass es dem allseits beliebten „Evermore“-Sänger zu neuen Höhen verholfen hat.

„Midnights“ wurde am Freitag zum meistgestreamten Album von Spotify an einem einzigen Tag, teilte die Musik-Streaming-Plattform mit. Diese Leistung ermöglichte es Swift auch, den Rekord für den am häufigsten gestreamten Künstler an einem einzigen Tag in der Spotify-Geschichte zu brechen.