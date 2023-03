Dakota, 30, raakte naar verluidt ook gewond bij het incident, waarbij de reagerende officier “roodheid en zwelling rond zijn ogen, zwelling op zijn elleboog, krassen op zijn vingers en een scheur in zijn nek” waarnam.

De officier merkte ook op dat Taylor’s zoon Oceaan Paulus2, was ook in de woning op het moment van het incident.

Dagen na de arrestatie verdedigde Dakota Taylor tegen de Dagelijkse mail in een artikel gepubliceerd op 23 februari, “Ze heeft nooit iemand opzettelijk pijn gedaan” en “We hebben geen ruzie gemaakt.”

Hij vervolgde: “Ik wil niet eens dat de waarheid naar buiten komt. Ze is nu zo gebroken. Ik heb geprobeerd haar te helpen. Ze is een goede moeder, ze maakt op dit moment veel door in haar leven. Taylor heeft het moeilijk gehad, het is geweest een moeilijk jaar voor haar. Ze wordt gekweld door schuldgevoelens over haar vreemdgaan-schandaal dat haar haar huwelijk heeft gekost.’

Taylor zorgde in 2022 voor controverse toen ze tijdens een TikTok-livestream onthulde dat zij en haar man Tat Paul, de vader van haar kinderen, gingen scheiden nadat ze samen met andere leden van de Mormoonse MomTok-gemeenschap had deelgenomen aan een “zacht swingende” groep. Ze gaf toe dat ze het “verknoeid” had toen ze “uitstapte” uit een overeenkomst met haar ex, waarin ze overeenkwamen om niet “helemaal door te gaan” met geruilde seksuele partners.

‘We speelden met vuur’, zei ze, ‘en we zijn verbrand.’