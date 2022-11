Tausende von Mitarbeitern verlassen die größte iPhone-Fabrik, was sich auf den Versand auswirkt

Die größte iPhone-Produktionsstätte des größten iPhone-Herstellers Foxconn in China befindet sich in Zhengzhou und war die ganze Woche über Schauplatz von Unruhen. Die latente Unzufriedenheit der Arbeiter eskalierte in den letzten Tagen zu Protesten, und es gab mehrere Zusammenstöße mit Sicherheitspersonal.

Schließlich entschuldigte sich Foxconn gestern für einen lohnbezogenen „technischen Fehler“, der nach der Einstellung der letzten Gruppe von Rekruten aufgetreten war, die behaupteten, über Entschädigungsleistungen in die Irre geführt worden zu sein. Das Unternehmen bot jedem protestierenden neuen Mitarbeiter 10.000 CNY (ca. 1.400 US-Dollar) an, um zu kündigen und das Gelände zu verlassen.

Und es stellt sich heraus, dass dieses Angebot etwas zu erfolgreich gewesen sein könnte, da Berichte eintreffen, dass über 20.000 Arbeiter Foxconn angenommen haben. Meistens handelte es sich um Neueinstellungen, die noch nicht am Fließband arbeiteten, die das Geld nahmen und gingen. Bevor die Unruhen begannen, arbeiteten mehr als 200.000 Mitarbeiter in der Fabrik.

All dies hat das Potenzial, die iPhone-Produktion und damit den Versand ziemlich stark negativ zu beeinflussen. Am 7. November sagte Apple bereits, es erwarte weniger iPhone 14 Pro- und Pro Max-Lieferungen als zuvor erwartet, und Best Buy warnte am Dienstag davor, dass High-End-iPhones in dieser Weihnachtszeit in den Geschäften knapp sind.

Einige Analysten schätzen, dass, wenn die „aktuelle Ausgabe“ bis Dezember andauert, rund 10 Millionen iPhones weniger hergestellt werden, als ursprünglich vorgesehen waren. Andere gehen davon aus, dass es 25 % bis 30 % weniger iPhone 14 Pros als „normal“ auf dem Weg zum Weihnachtsgeschäft geben wird.

Auf der anderen Seite sagte eine Quelle innerhalb von Foxconn Reuters dass „der Vorfall große Auswirkungen auf unser öffentliches Image, aber wenig auf unsere Leistungsfähigkeit hat. Unsere derzeitige Leistungsfähigkeit ist davon nicht betroffen“, da die ausreisenden Personen noch nicht ausgebildet oder mit der Arbeit begonnen hatten.

Die Arbeiterunruhen wurden teilweise durch strenge COVID-Beschränkungen ausgelöst, die das Werk dazu zwangen, im „Closed-Loop“-Modus zu arbeiten und neue Rekruten in Schlafsäle zu bringen, die mit COVID-positiven Personen geteilt wurden.

