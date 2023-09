Stockholm. Bei einem Protestmarsch in der schwedischen Hauptstadt Stockholm forderten Tausende Menschen mehr Klimagerechtigkeit und einen schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Die Teilnehmer der Demonstration, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und andere überwiegend junge Menschen, marschierten am Freitag von einem Platz in Sichtweite des schwedischen Parlaments im Süden der Stadt. Thunberg und andere Kollegen sprachen am Nachmittag vor rund 5.000 Teilnehmern; Die Polizei gab bis dahin keine eigene Schätzung ab.

„Wir sind nicht aufzuhalten, eine andere Welt ist möglich!“ Über den Protest schrieb Thunberg auf der Online-Plattform

An der Spitze der Demonstration hielten Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future ein großes Banner mit der Aufschrift „People Not Profit“ in den Händen. Der Protest richtete sich gegen die Verbrennung fossiler Brennstoffe, aber auch gegen die konservative Regierung des Landes.

„Wir brauchen einen grundlegenden Wandel in unseren politischen und wirtschaftlichen Systemen, um Klimagerechtigkeit zu ermöglichen“, forderten die Organisatoren des Marsches auf Facebook. Bei der Klimagerechtigkeit geht es unter anderem darum, dass reiche Länder mit historisch hohen CO2-Emissionen mehr Verantwortung bei der Lösung der Klimakrise übernehmen und die Staaten und Regionen der Welt besser unterstützen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, aber bereits jetzt stark von seinen Folgen betroffen sind .

RND/dpa