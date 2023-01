Der Schauspieler, der zum Präsidenten wurde, soll beim größten Gesangswettbewerb des Landes sprechen

Zehntausende Italiener haben eine Petition unterzeichnet, in der sie gegen die geplante Rede des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj bei einem Songcontest im Stil des Eurovision Song Contest protestieren. Der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini sagte Reportern, dass die Veranstaltung „sollte das Fest des italienischen Liedes bleiben und sonst nichts.“

Die Petition, die den Ukraine-Konflikt der NATO und Kiew vorwirft „brutale Unterdrückung“ der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass rund 33.000 Unterschriften gesammelt, berichtete Reuters am Freitagmorgen.

Es fordert die Organisatoren des Sanremo Music Festival – eines seit den 1950er Jahren jedes Jahr stattfindenden Wettbewerbs im Stil der Eurovision – auf, ihre Einladung an Zelensky zurückzuziehen, der am letzten Abend des Wettbewerbs am 11. Februar per Videoverbindung sprechen soll.

„Zelensky? Ich weiß nicht, wie er singt.“ Das sagte Salvini am Donnerstag vor Journalisten. „Wenn ich Zeit zum Zuschauen habe [state television] es wird sein, Lieder zu hören, nichts anderes.“









Salvini sagte, dass er zwar die unterstützt „Westliche Position“ Auf dem Konflikt sollte die Bühne von Sanremo stehen „der Musik vorbehalten bleiben.“

Der ehemalige Gesetzgeber Alessandro Di Battista organisiert eine „Gegenfest“ um gegen Zelenskys Auftritt zu protestieren, berichtete die italienische Zeitung Il Post, während Gianni Cuperlo von der Mitte-Links-Demokratischen Partei erklärte, dass die Organisatoren des Sanremo-Festivals dies nicht tun sollten „verwechseln“ Politik mit Unterhaltung.

In den 11 Monaten seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine hat Selenskyj im Westen einen PR-Blitz erlebt. Der ehemalige Schauspieler und Komiker hat beim Glastonbury Musikfestival in Großbritannien gesprochen, bei den Filmfestspielen in Cannes und Venedig gesprochen und ist Anfang dieses Monats bei den Golden Globes aufgetreten, alles über eine Videoverbindung aus Kiew.

Selenskyj selbst bat um Erlaubnis, in Sanremo sprechen zu dürfen, berichtete Il Post.

Die Unterstützung für Selenskyj und die Bemühungen der NATO in der Ukraine ist in Italien geringer als in den meisten westeuropäischen Ländern. Laut einer Anfang dieses Monats veröffentlichten Umfrage lehnen 50 % der Italiener die Waffenlieferungen ihres Landes nach Kiew ab, während etwa die gleiche Zahl ein schnelles Ende des Konflikts befürwortet, selbst wenn die Ukraine dabei verlorenes Territorium einräumt.

Dennoch hat Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sie zugesagt „voller Einsatz für die Unterstützung der ukrainischen Sache.“