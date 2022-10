Tausende gedenken in Krypta Italiens faschistischem Diktator

Die Organisatoren warnten die Teilnehmer, die aus Rom, Belgien und den Vereinigten Staaten angereist waren, nicht den von den Faschisten verwendeten römischen Gruß zu zeigen, da sie sonst eine Strafverfolgung riskieren würden. Dennoch konnten einige nicht widerstehen, als die Menge vor dem Friedhof, auf dem Mussolini zur Ruhe gelegt wurde, anhielt, um Gebete und Grüße von Mussolinis Urenkelin Orsola zu empfangen.

„Nach 100 Jahren sind wir immer noch hier, um dem Mann zu huldigen, den dieser Staat wollte und den wir nie aufhören werden zu bewundern“, sagte Orsola Mussolini unter Jubel.

Sie listete die Errungenschaften ihres Urgroßvaters auf und verwies auf einen Infrastrukturboom, der Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Gebäude baute, malariaverseuchte Sümpfe für Städte urbar machte und die Ausweitung eines Rentensystems auf nichtstaatliche Arbeitnehmer. Zu ihr gesellte sich ihre Schwester Vittoria, die die Menge in einem Gebet anführte.

Die Menge rief ein letztes Mal „Duce, Duce, Duce“, Mussolinis Ehrung als Italiens Diktator.

Antifaschistische Aktivisten veranstalteten am Freitag einen Marsch in Predappio, um den Jahrestag der Befreiung der Stadt zu begehen – und um zu verhindern, dass die Faschisten genau am Jahrestag des Marsches auf Rom marschierten.

Auf dem Friedhof standen am Sonntag Bewunderer des Duce Schlange, um seine in einer hinteren Ecke versteckte Krypta zu betreten, jeweils eine Handvoll. Jeder erhielt eine von seinen Urenkelinnen signierte Speicherkarte mit einem Foto eines lächelnden Mussolini, der seine lederbehandschuhte Hand zum römischen Gruß hochhielt. „Die Geschichte wird mir Recht geben“, heißt es auf der Karte.

Italiens Versäumnis, sich vollständig mit seiner faschistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen, war noch nie so krass wie jetzt, da Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni versucht, ihren rechtsextremen Teil der Brüder Italiens von seinen neofaschistischen Wurzeln zu distanzieren. Diese Woche verurteilte sie die antidemokratische Natur des Faschismus und nannte seine Rassengesetze, die Tausende italienischer Juden in die Todeslager der Nazis schickten, „einen Tiefpunkt“. Historiker würden auch Mussolinis Bündnis mit Nazideutschland und Japan im Zweiten Weltkrieg und seinen katastrophalen Kolonialfeldzug in Afrika zu seinen verheerenden Hinterlassenschaften hinzufügen.

Meloni, der jetzt an der Macht ist, strebt einen gemäßigten Kurs für eine neue Mitte-Rechts-Regierung an, darunter Matteo Salvinis Liga und Silvio Berlusconis Forza Italia. Aber ihr Sieg gibt rechtsextremen Aktivisten ein Gefühl der Rechtfertigung, auch wenn sie sich noch weiter rechts sehen.

„Ich hätte für Luzifer gestimmt, wenn er die Linke schlagen könnte“, sagte der Organisator Mirko Santarelli, der das Ravenna-Kapitel der Arditi leitet, einer Organisation, die als Veteranengruppe des Ersten Weltkriegs begann und sich so entwickelt hat, dass sie sich um Mussolinis Andenken kümmert. „Ich bin froh, dass es eine Meloni-Regierung gibt, denn wenn es nichts Schlimmeres gibt als die italienische Linke. Es ist nicht die Regierung, die meine Ideen widerspiegelt, aber sie ist besser als nichts.“

Er sagte, er würde es begrüßen, wenn die neue Regierung die Gesetze abschaffen würde, die die Aufstachelung zu Hass und Gewalt verfolgen, die durch Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Religion und Nationalität motiviert sind. Es beinhaltet die Verwendung von Emblemen und Symbolen – von denen viele beim Sonntagsmarsch vorhanden waren.

Santarelli sagte, das Gesetz bestrafe „das Verbrechen der Meinung“.

„Es wird von der Linken als Rizinusöl verwendet, um uns zum Schweigen zu bringen. Wenn ich nach meiner Meinung zu Mussolini gefragt werde und es offensichtlich ist, dass ich gut über ihn spreche, riskiere ich, denunziert zu werden“, sagte Santarelli.

Anwalt Francesco Munitillo, ein rechtsextremer Aktivist, der die Organisatoren vertritt, sagte, Italiens oberstes Gericht habe festgestellt, dass Kundgebungen zulässig seien, solange sie dem Gedenken dienten, „und nicht die Kriterien erfüllen, die die Rekonstitution der faschistischen Partei gefährden“.

Dennoch, sagte er, haben Richter in den letzten Jahren Untersuchungen zu ähnlichen Erscheinungen in Predappio und anderswo eingeleitet, um sicherzustellen, dass sie nicht gegen das Gesetz verstoßen. Ein solcher Fall wurde letzte Woche ohne Anklageerhebung abgeschlossen.

Um zu vermeiden, dass ihre Botschaft falsch dargestellt wird, bat Santarelli die anwesende Basis, nicht mit Journalisten zu sprechen, da die Worte von Hitzköpfen oft falsch ausgelegt würden. Die meisten eingehalten.

Rachele Massimi reiste am Sonntagmorgen mit einer Gruppe vier Stunden von Rom entfernt an, um an der Veranstaltung teilzunehmen, und brachte ihren 3-Jährigen mit, der den Marsch von einem Kinderwagen aus beobachtete. „Es ist historisch“, sagte Massimi. „Es ist eine Erinnerung.“