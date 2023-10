Stand: 14. Oktober 2023 18:50 Uhr

Tausende Menschen zeigten bei einer Kundgebung in London ihre Unterstützung für die Palästinenser. Die Polizei verhängte strenge Richtlinien. Mehrere BBC-Gebäude wurden mit Farbe angegriffen.

Tausende Menschen nahmen an einer pro-palästinensischen Demonstration in London teil. Die Menge marschierte mit palästinensischen Flaggen zum Regierungsviertel Whitehall. In der Nähe der abgesperrten Downing Street, der offiziellen Residenz des britischen Premierministers, wurde eine Bühne aufgebaut.

Der ehemalige Labour-Chef Corbyn sprach auf der pro-palästinensischen Demonstration.

In Sprechchören und auf Protestplakaten wurde die Unterstützung der britischen Regierung für Israel kritisiert. Der frühere Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, forderte die Politiker auf, die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen zu verurteilen. Mehr als 1.000 Polizisten waren im Einsatz.

Angriffe auf BBC-Gebäude

Die Metropolitan Police hatte zuvor gewarnt, dass jeder verhaftet werde, der von der vereinbarten Protestroute abweicht oder Symbole der als Terrororganisation verbotenen Hamas zeigt. Ausgangspunkt der Demonstration war das BBC-Hauptquartier, das in der Nacht mit roter Farbe beschmiert worden war.

Eine pro-palästinensische Gruppe bekannte sich zu den Farbanschlägen auf BBC-Gebäude.

Die pro-palästinensische Gruppe Palestine Action bekannte sich zu dem Anschlag. Die blutrote Farbe symbolisiere, dass die BBC mit ihrer voreingenommenen Berichterstattung eine Mitschuld am „Völkermord“ am palästinensischen Volk durch Israel habe, heißt es in einem Artikel des Kurznachrichtendienstes X. Auch ein BBC-Gebäude in Liverpool wurde angegriffen mit Farbe.

Tausende Tote nach Großangriff

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat die israelische Armee den Gazastreifen unter Dauerbeschuss gesetzt und droht mit einer Bodenoffensive. Mehr als 1.300 Menschen wurden in Israel von Hamas-Kämpfern getötet, im Gazastreifen starben bisher über 2.200 Menschen. Darüber hinaus sind Zehntausende im Gazastreifen auf der Flucht, den Israel von der Wasser-, Strom- und Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten hat.

In ganz Europa demonstrieren überwiegend Muslime gegen Israel und für die Palästinenser. In Berlin beispielsweise gab es auch Feiern nach den Gräueltaten der Hamas in Israel. Dies wurde parteiübergreifend verurteilt.

Heute fanden in Deutschland Solidaritätskundgebungen sowohl für Israel als auch für die Palästinenser statt – mehrere pro-palästinensische Kundgebungen wurden jedoch aufgrund von Sicherheitsbedenken, möglichen antisemitischen Äußerungen oder Gewaltverherrlichung verboten.