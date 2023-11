Stand: 5. November 2023 02:58 Uhr

Vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges haben Zehntausende weltweit an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen. Auch in Deutschland kam es zu Kundgebungen, die weitgehend friedlich verliefen.

Zehntausende Menschen haben weltweit an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen. In London ging die Polizei von rund 30.000 Teilnehmern bei einer Demonstration auf dem Trafalgar Square im Zentrum der britischen Metropole aus. Die Demonstranten forderten einen „sofortigen Waffenstillstand“ und ein „Ende des Massakers“ im Gazastreifen, viele Teilnehmer schwenkten palästinensische Flaggen. Die Polizei meldete elf Festnahmen.

In der französischen Hauptstadt Paris gingen nach Polizeiangaben 19.000 Menschen auf die Straße, die Gewerkschaft CGT bezifferte die Zahl auf 60.000 Menschen. Neben zahlreichen palästinensischen Flaggen waren auch Schilder mit der Aufschrift „Free Palestine“ zu sehen. Einige Demonstranten riefen zum Boykott Israels auf und hielten Schilder mit der Aufschrift „Israel ist ein Terrorstaat“ hoch.

Während einer Kundgebung zur Unterstützung der Palästinenser in Washington hinterlassen Demonstranten rote Handabdrücke auf dem Zaun vor dem Weißen Haus.

In Washington forderten Tausende Menschen einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Bei der größten Demonstration in der US-Hauptstadt seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober kritisierten einige Teilnehmer auch US-Präsident Joe Biden und riefen: „Biden, Biden, du kannst dich nicht verstecken, du hast den Völkermord gutgeheißen.“

Auch Demonstrationen in Deutschland

Tausende Menschen beteiligten sich am Samstag auch an pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf waren es laut Polizei 17.000 Menschen, deutlich mehr als registriert. Bereits vor Beginn der Prozession wurden Plakate mit Straftaten beschlagnahmt.

In Berlin sprach die Polizei von geschätzten 9.000 Teilnehmern. Größere Vorfälle wurden zunächst nicht gemeldet. Die Proteste richteten sich insbesondere gegen Israels Militäraktionen im Gazastreifen.

Polizeiangaben zufolge demonstrierten am Samstag in Bremen bis zu 1.300 Menschen für ein laut Veranstalter „friedliches Zusammenleben“ zwischen Palästinensern und Israelis.