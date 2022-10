Tauchen Sie tiefer in die Weltmeere ein als je zuvor

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





Schwarzer Rauch scheint aus schornsteinartigen Formationen der heißesten und tiefsten bekannten Hydrothermalquellen der Erde aufzusteigen.

Im Laufe des Sommers konnte Anna Michel sie selbst sehen – einige Meilen unter der Meeresoberfläche.

Michel, ein assoziierter Wissenschaftler an der Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts, war Teil einer dreiköpfigen Besatzung an Bord des Tauchboots Alvin, als es zum Mid-Cayman Rise hinabtauchte. Diese als Beebe Hydrothermal Vent Field bekannten Quellen befinden sich auf dem Meeresboden, wo sich zwei tektonische Platten etwa 15 Millimeter pro Jahr südlich der Kaimaninseln voneinander trennen.

Hydrothermale Quellen bilden sich dort, wo aufsteigendes Magma unter dem Meeresboden Unterwasserbergketten entstehen lässt, die als Ozeankämme bezeichnet werden.

Das kühle Meerwasser sickert durch Risse im Meeresboden und wird auf 750 Grad Fahrenheit (400 Grad Celsius) erhitzt, wenn es mit den vom Magma erhitzten Felsen interagiert. Diese Wechselwirkung setzt Mineralien aus den Felsen frei, entlüftet Nährstoffe und bietet das perfekte Ökosystem für ungewöhnliche Meereslebewesen, die sich um sie herum ansammeln.

Alvin, das seit 58 Jahren in Betrieb ist, erreichte im Juli im Graben von Puerto Rico nördlich von San Juan, Puerto Rico, eine Rekordtiefe von 6.453 Metern (4 Meilen). Auf mehreren Exkursionen reiste Alvin 6.200 bis 6.500 Meter (3,8 bis 4 Meilen) unter der Meeresoberfläche, nachdem er die Anforderungen der US Navy und des Naval Sea Systems Command erfüllt hatte.

Die neue Reichweite bedeutet, dass etwa 99 % des Meeresbodens nun innerhalb der Reichweite von Alvin sowie seines Piloten und zweier Passagiere sind. Laut Andrew Bowen, Chefingenieur der Applied Ocean Physics & Engineering der Woods Hole Oceanographic Institution, ist es die dritte Tiefenzunahme für Alvin, seit das Tauchboot in Betrieb genommen wurde.

„Das war das erste Mal, dass ich persönlich an einer hydrothermalen Quelle war, und für mich war das einfach absolut unglaublich“, sagte Michel, ebenfalls Chefwissenschaftler der National Deep Submergence Facility, die Alvin betreibt. „Wir konnten Menschen dazu bringen, Orte zu sehen, die wir mit Alvin noch nie besucht haben.“

Michel arbeitet seit 20 Jahren mit ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen, aber in diesem Sommer war sie zum ersten Mal als Alvin-Passagierin dabei. Trotz des geschlossenen Raums des mit Titan ummantelten Subs fühlte sich Michel nie klaustrophobisch. Stattdessen sagte sie, es fühle sich an, als würde man in einem Aufzug fahren, und die achtstündige Expedition verging wie im Flug.

„Sie sehen im wirklichen Leben viel mehr Dreidimensionalität und Ihr räumliches Bewusstsein unterscheidet sich stark von diesen riesigen Türmen“, sagte sie und bezog sich auf die Lüftungsöffnungen.

Wissenschaftler werden nun direkten Zugang zu den tiefsten Zonen des Ozeans haben und Orte erforschen, die Menschen haben war noch nie da. Forscher erwarten, neue Arten zu finden und die Grundlagen des Lebens zu untersuchen.

Michel und der Geophysiker Adam Soule von der University of Rhode Island, Professor für Ozeanographie, leiteten im Sommer fünf wissenschaftliche Tauchgänge für Alvins Science Verification Expedition, die nach Puerto Rico und zu den Caymans reisten.

Am Graben von Puerto Rico, wo sich Unterwasserklippen bilden, wenn die nordamerikanischen und karibischen tektonischen Platten kollidieren, sammelte das Team Proben der freigelegten Meereskruste und einige der tiefsten bekannten Beispiele von Meeresbodenorganismen. Während der Mid-Cayman Rise-Expedition nahmen Forscher biologische und chemische Proben aus den hydrothermalen Quellen.

Zuvor konnte Alvin nur 4.500 Meter (2,7 Meilen) hinunterfahren. Das neue Kunststück war nach 18 Monaten Überholung des 43.000 Pfund (19.500 Kilogramm) schweren Tauchboots möglich. Zu den neuen Upgrades von Alvin gehören ein 4K-Bildgebungssystem, ein neuer hydraulischer Manipulatorarm, leistungsstärkere Triebwerke, neue Motorsteuerungen und ein integriertes Befehls- und Steuerungssystem.

Alvin hat zu zahlreichen Entdeckungen beigetragen, darunter Schiffswracks und Meeresforschung. Das von Menschen betriebene Fahrzeug oder HOV, hat mehr als 3.000 Menschen bei über 5.000 Tauchgängen in die Tiefe getragen. Es ist das einzige Tiefseefahrzeug in den USA in der Lage, Menschen in die Tiefsee zu tragen.

Forscher haben Alvin verwendet, um Plattentektonik und hydrothermale Quellen zu untersuchen, seltsame Meereslebewesen zu entdecken – und sogar die RMS Titanic im Jahr 1986 zu erkunden, nachdem Robert Ballard, Wissenschaftler der Woods Hole Oceanographic Institution, das berühmte Schiffswrack lokalisiert hatte. Das Tauchboot half auch der Marine, eine fehlende Wasserstoffbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu lokalisieren, und brachte Wissenschaftler auf den Meeresboden unter der Ölpest von Deepwater Horizon im Jahr 2010.

„Seit fast 60 Jahren hat das Tiefseefahrzeug Alvin die Geheimnisse des Ozeans enthüllt – nicht nur für militärische und nationale Sicherheitszwecke, sondern auch für den wissenschaftlichen Nutzen der Gesellschaft als Ganzes“, sagte er Konteradmiral Lorin C. Selby, Chef der Marineforschung, in einer Erklärung.

Das U-Boot verwendet seine beiden Arme, um Proben zu sammeln, die an die Oberfläche gebracht werden können, wenn Alvin an Bord seines Schiffes, der R/V Atlantis, „parkt“. Alvins Fähigkeiten bedeuten, dass Wissenschaftler, die an einem Tauchgang teilnehmen, Fotos und Videos der fremden Landschaft des Meeresbodens und seltener Kreaturen aufnehmen, Experimente durchführen und wissenschaftliche Instrumente einsetzen können.

Alvin hat seinen Namen von Allyn Vine, der Physikerin und Ozeanographin der Woods Hole Oceanographic Institution die sich für die Idee von Tauchbooten einsetzten, die Forscher sicher durch die Tiefsee befördern könnten, um an einem ansonsten unzugänglichen Ort Wissenschaft zu betreiben.

„Alvin wird gebaut und gewartet, um neue Entdeckungen zu ermöglichen und neue Einblicke in die Funktionsweise unseres Planeten zu geben“, sagte Michel. „Jede Wissenschaftlergeneration stellt neue Fragen, und Alvin hat auf eine Weise reagiert, die Lehrbücher umgeschrieben hat. Es gibt eine neue Generation, die darauf wartet, das U-Boot zu benutzen, und zu ihnen sagen wir: ‚Alvin ist bereit, wo willst du hin?’“

Wissenschaftler reichen Vorschläge ein, um auf Alvin Zeit für ihre Forschung zu reservieren, und das Tauchboot unternimmt etwa 100 Tauchgänge pro Jahr, um die Biodiversität der Ozeane, die Erdkruste und die Art und Weise, wie das Leben in extremen Tiefen gedeiht, zu erkunden.

Eine Vielzahl anderer Unterwasserfahrzeuge, einschließlich autonomer, erweitern die Erkundungsmöglichkeiten unter den Wellen.

„Stellen Sie sich vor, Sie erkunden den Grand Canyon nachts mit einer Taschenlampe“, sagte Bowen. „In der Vergangenheit konnten wir genau das erreichen, und Alvin war dabei eine Schlüsselrolle. Wir haben zunehmend mehr Technologie in Form von Drohnen, angebundenen Fahrzeugen und autonomen Systemen hinzugefügt, die die Präsenz des Alvin-Tauchboots wirklich erweitern.

„Der Besuch der Tiefsee ist ein mühsamer Prozess. Den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen, dorthin zu gehen, ist der Ort, an dem die Technologie einen enormen potenziellen Nutzen hat.“