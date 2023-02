Ashley Banks is weer binnen Bel Air-maar in een geheel nieuw licht.

Meer dan drie decennia nadat hij een begrip werd in de geliefde sitcom uit de jaren 90 De verse prins van Bel-Airoriginele ster Tatiana Ali keert terug naar de franchise in seizoen twee van Peacocks dramatische heruitvinding van de serie.

“Ik was echt opgewonden”, vertelde de 44-jarige exclusief aan E! Nieuws van de mogelijkheid. “Ik heb altijd gezien Bel Air als zijn eigen show, helemaal geen herstart van Schone prins. Het is zijn eigen wereld, het is een drama. Toen het binnenkwam, het aanbod, zag ik het echt als een aanbod voor een andere baan. Ik had zoiets van: ‘Dat is opwindend, maar laat me het lezen en laat me zien.'”

Gelukkig voor fans was Ali dol op het script en greep hij de kans aan om een ​​nieuwe rol als leraar te spelen in de wereld van Bel Air.

“Ik hield van de manier waarop het was geschreven,” gutste ze. “Maar toen ik op de set kwam en ik was eigenlijk op Bel-Air Academy, die set met alle kinderen die voorbij liepen in hun uniform, het was te gek. Het was als niets dat ik ooit heb meegemaakt. De emotionele, psychologische dingen die ging op was raar op een heel goede manier.”