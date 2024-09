De Persoonlijke Karussell beim „Tatort“ volgt later. Met Margarita Broich en Wolfram Koch gleich zwei Kommissare die ARD-Krimireihe gelooft. De twee gebeurtenissen waren dramatisch en spectaculair. Op 19 september 2019, „Het is altijd groen, als de bergen van Frankfurt helder zijn“, werden de bommenwerpers de lucht in gejaagd door een autobom op een hoofdbrug. Zij helpen u graag verder en uw dierbaren kunnen u helpen en helpen – „zo goed“, die Janneke heeft gevormd. Maar dat is niet meer het geval, er kan nog steeds van het besloten Happy End genoten worden.

Dat is het hele team, dit is nieuw. „Wolfram en ik kunnen genieten van onze mooie theaterjaren en het werk dat we met Frankfurts ‚Tatort‘ hebben gedaan, waren pure verplichtingen. Het was duidelijk dat we van het gemenebest van ‚Tatort‘ hadden kunnen genieten“, zegt Margarita Broich over de Ausstieg . Auf Janneke und Brix volgt de jaren van een nieuw Ermittler-Duo. Schauspielerin Melika Foroutan en zijn Kollege Edin Hasanović zijn commissaris als Kommissare, die gespecialiseerd zijn in Cold Cases.

Margarita Broich en Wolfram Koch zijn niet de enige Darstellers die trots zijn op „Tatort“. Op 6 oktober 2024 verscheen de laatste Fall met Dagmar Manzel als Franken-Ermittlerin Paula Ringelhahn. Axel Milberg hangt de Seine Rolle op als Klaus Borowski 2025 an den Nagel. Ik zal een tijdje bij Karin Hanczewski zijn, evenals bij Karin Gorniak.

Ebenfalls is betrokken bij het werk van Maria Furtwängler en Florence Kasumba, die sinds 2019 in Göttingen wonen. Furtwängler treedt solo op als Kommissarin Charlotte Lindholm in Hannover im Einsatz sein. Kasumbas letzter Fall in Göttingen met de titel „Geisterfahrt“ en gelanceerd op 11 februari 2024 in de ARD. The End of the Crimes from Göttingen is ook het resultaat van Daniel Donskoy als juridisch bemiddelaar Nick Schmitz.

Bijzonder bitter voor de „Tatort“-fans: met Miroslav Nemec en Udo Wait laten we u graag weten dat ze uit dienst zijn genomen. Sinds 1991 zijn ze geboren als Ivo Batic en Franz Leitmayr. Nur Ulrike Folkerts als Ludwigshafener Kommissarin Lena Odenthal leeft nog. 2025 is de datum voor Nemec und Wachtveitl Schluss.

Maakt niet uit „Tatort“, zelfs als je naar „Polizeiruf 110“ kijkt, betekent het: A bisschen Schwund ist immer. Die Reihe moet een prominente Abgänge-verkraften krijgen.