Influencer, Follower, Likes: Das alles sind für den Münsteraner Hauptkommissar Thiel völlig new Begriffe. Gemeinsam mit seinem Kollegen Boerne nam deel aan de Welt van Social Media, een van de Mord en een jongere Mutter aufzuklären.

4 van 5 Punkten

Ein bisschen Krimi, viel Klamauk: Das Münsteraner Duo Boerne und Thiel ermittelt auch in diesem Fall nach bewährter Formel

Worum get’s?



Auf den ersten Blick scheint im Leben von Evita Vogt (Laura Louisa Garde) alles perfect: riesiges Haus, charmanter Mann (Golo Euler), zwei süße Kinder. Die Mittdreißigerin verdient ihr Geld als Influencer en hoe een grote fangemeinde aufgebaut is. Onder de naam “MagicMom” vertellen ze met hun Volger jedes Details aus ihrem Alltag als Mutter. Doch dann wird Vogt erhängt in ihrer Küche aufgefunden. Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) en professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) vinden dat dit de oorlog in Zuid-Amerika is. Wer ook hatte die erfolgreiche Geschäftsfrau auf dem Gewissen? Thiel en Boeren hebben een sterke Nachbarin-ervaring, een konkurrierende Influencer en een zahlreiche Hater, met denen es Evita Vogt im Netz zu tun bekam. Zudem kommt heraus, dass es auch in der Ehe der Vogts gekriselt hoed.

Warum lohnt sich der Fall “MagicMom”?



Gesellschaftskritische, düstere, swwere Themen: Viele “Tatorte” taugten zuletzt nicht für einen entspannten Sonntagabend. Das Münsteraner Duo ist da seit jeher anders. Wie Boerne en Thiel dieses Mal auf en hun eigen kunst van internet en de Social-Media-Welt entdecken, macht Spaß. Thiel etwa versteht nicht, was de ganzen Videos die sollen brachten, die Evita Vogt auf ihrem Profile gepostet hat. Sein Assistent Mirko Schrader (Björn Meyer) erklärt es ihm ziemlich simpel: “Geld.” En als de Begriff “Beef” nicht für Rindfleisch, sondern für einen handfesten Streit steht, is Thiel auch völlig neu. Boeren scharnierden wittert mit seinem riesigen Ego zelf schon die grote Karriere als Influencer. Regisseur van Michaela Kezele en Drehbuchautorin Regine Bielefeldt schufen voor TikTok ähnliche Clips, in denen Boerne rechtstreeks van Zuschauer spricht en seine Weisheiten zum Besten gibt. Een Stilmittel, das zur Thematik passt en für Abwechslung soorgt.

Was stoer?



Dus de moderne film in Sachen internet en sociale media zal zeker zijn, dus altbacken kommt er leider bij manchen Kommentaren zum Thema Geschlechtergerechtigkeit en Gleichstellung daher. Boeren weet dat het de moeite waard is om Frau mit Physik Auskennen würde te zijn. Assistent Schrader heeft een Verdächtige “Bitch” en Thiel krijgt de ganze Gendern “auf den Sack”. Dass Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) een bericht voor een gevoeligheidsbeauftragte schrappen zal, rechtvaardigt die ganzen Sprüche nicht wirklich. Man hätte es auch einfach lassen konnen.

Die commissaris?



Thiel en Boeren hebben een ander paar. Seit 20 Jahren ermitteln sie schon gemeinsam. In de nieuwe herfst worden de harmonieuze zwischen van beiden gecombineerd, of wanneer Boerne zich in het verleden bevindt en unerlaubt Ermittlungsinterna ausplaudert. Zur Versöhnung gibt’s dann ein Eis am Münsteraner Hafen. De entscheidende Hinweis zu Lösung des Falls kommt am Ende aber nicht von the zwei Männern, sondern von Boernes Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch).

Ein- oder ausschalten?



Leichte Cost am Sonntagabend: Der “Tatort” aus Münster liefert anderethalb Stunden Eskapismus – schalten Sie gerne ein.

