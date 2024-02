Tatort Göttingen vom 11. Februar: Kriminalitätskritik

Es ist überraschend, dass ein Tatort in Lindholm zu den besten Sonntagabend-Krimis der jüngeren Fernsehgeschichte gehört. Seit Naujoks Abgang – und das ist schon lange her – läuft Lindholm nur noch im Teilzeitbetrieb. Ein paar persönliche Krisen, ein paar Liebesaffären, austauschbare Fälle – man wusste nicht so recht, was man mit der einstmals starken Figur Lindholm anfangen sollte. Sogar ihre Schauspielerin Maria Furtwängler schien etwas ratlos durch den Sonntagabend zu stapfen.