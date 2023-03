Am Freitagabend gevallen im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen Schüsse. Ein Mann werd geraakt en naar Krankenhaus gebracht. Die unieke Fahndung met een Hubschrauber bleibt bisher erfolglos.

In Stuttgart, ben ik Freitagabend zu een Vorfall mit Schüssen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Die Polizei mitteilte, hätten Zeugen tegen 21.10 Uhr Schüsse im Bereich eines Gastronomiebetriebs im nördlichen Stadtteil Zuffenhausen gerapporteerd. Der verletzte Mann zal in het Krankenhaus worden gebracht.

Het is mogelijk dat de Fahndung nach den Tätern mithilfe eines Hubschraubers blieb nach Polizeiangaben erfolglos. Im Zuge der Fahndungsmassnahmen wurden zwischenzeitlich die S-Bahn-Haltestellen Zuffenhausen en Neuwirtshaus gekerrt. De Kriminalpolizei hadden die Ermittlungen overgenomen.

In de vergangen Wochen war es um Stuttgart wiederholt zu Vorfällen mit Schusswaffen komen. Unterotherm in Plochingen en Eislingen, Menschen auf der Straße zijn angeschossen en verletzt. Het was gedeprüft, ob es one Zusammenhang zum jüngsten Fall gebebe, erklärte die Polizei.