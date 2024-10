Tariefstreit: Streik der Geldtransporter – 200 bij Kundgebung in Hannover

De arbeiders van geld en transport zijn gevestigd in de vesting Warnstreik in Nedersaksen en Bremen. Zur zentralen Kundgebung für beide Bundesländer kamen na Angaben der Gewerkschaft Verdi 200 Teilnehmer. Der Ausstand soll noch bis Mittwoch gehen.

De Gewerkschaft hatte am Montag zu einem Bundesweiten Ausstand aufgeufen. Van de Warnstreik betrokken sinds laut Verdi in Nedersaksen en Bremen zijn er nieuwe plekken om te wonen. De achtergrond is het Lohn- en Manteltarief voor 10.000 Beschäftigte im Geld- en Werttransportgewerbe. De Gewerkschaft bevordert een positieve ontwikkeling van het totale budget, een zuinig geld en kerstgeld, minder dan 31 dagen spoedeisende zorg tegelijk.

De Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) heeft een scherpe kritiek op de Ausstand. Met de bedreigingen Waarschuwstreik het uit te voeren werk vertragen als gevolg van de veranderingen in de branchesituatie. Der Handel gaat over een solo-actie die relatief snel op elektronische apparaten werkt. “Ben het einde van de ontwikkeling van het werk en de ontwikkeling van hun eigen inspanningen”, zei BDGW-Verhandlungsführer Hans-Jörg Hisam.

© dpa-infocom, dpa:241001-930-248906/1